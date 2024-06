Przyczyną śmierci 19-latki z Poznania, która zmarła w listopadzie ubiegłego roku, było przedawkowanie fentanylu - silnego środka przeciwbólowego. To pierwsze takie potwierdzenie w Polsce. Istnieje podejrzenie, że narkotyk ten mógł być przyczyną śmierci nawet 5 osób w Żurominie na Mazowszu. W Stanach Zjednoczonych odpowiada za ponad 70 tysięcy zgonów rocznie. „Fentanyl jest sto razy silniejszy od morfiny” – mówi RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Uzależnienie od fentanylu jest ogromnym problemem w San Francisco / AA/ABACA / East News

Śledczy wiedzą już, co było dokładną przyczyną śmierci 19-latki z Poznania, która przedawkowała opioidy. W listopadzie ubiegłego roku jej ciało znaleziono na jednym z poznańskich osiedli.

Sekcja zwłok nie wykazała początkowo przyczyny śmierci, dlatego zlecono dodatkowe badania toksykologiczne. Te potwierdzają, że nastolatka przedawkowała fentanyl - silny środek przeciwbólowy.

Jak mówią śledczy, w całej Polsce wykrywane są przypadki zażywania tego środka, dlatego policja szczegółowo bada sprawę.

Fentanyl jest sto razy silniejszy od morfiny. Jest podawany pacjentom chorym na raka i wydawany wyłącznie na recepty. Z naszych informacji wynika, że zdarzają się wyjątkowe sytuacje, że ten lek trafia w niepowołane ręce - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Tak było w przypadku 19-latki z Poznania. Śledczy ustalają teraz, kim jest osoba, która dostarczyła dziewczynie fentanyl.

Borowiak powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Piłatem, że do poznańskich policjantów docierają informacje z innych regionów w Polsce, gdzie ten farmaceutyk trafił w niepowołane ręce, a następnie jest sprzedawany osobom, które chcą się odurzać.

Bardzo szczegółowo kontrolujemy to, co się dzieje na terenie Poznania i będziemy zbierać informacje, które mogą nas doprowadzić do nieprawidłowości przy handlu tego rodzaju specyfikami, które zawierają opiaty, w tym fentanyl - powiedział.

W "Rzeczpospolitej" czytamy o podejrzeniach, że narkotyk mógł być przyczyną śmierci nawet 5 osób w Żurominie, niewielkim mieście w województwie mazowieckim.

Pod koniec maja zatrzymano tam dwie osoby podejrzane o obrót tą substancją. Obie przebywają w areszcie.

W związku z zagrożeniem, jakie niesie narkotyk, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwołuje na wtorek zespół zarządzania kryzysowego. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele policji, straży pożarnej, inspektora transportu drogowego i kurator oświaty. Tematem ma być bezpieczeństwo nieletnich podczas zbliżających się wakacji.

Fentynyl - najsilniejszy na świecie lek przeciwbólowy, który szybko uzależnia

Uzależniony od fentanylu w San Francisco / AA/ABACA / East News

Fentanyl to najsilniejszy na świecie lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Szybkość uzależniania się od niego można liczyć w dniach; po kilkudziesięciu jest już głębokie, a wyjście z uzależnienia jest niezwykle trudne - przestrzega toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.

W Stanach Zjednoczonych każdego roku fentanyl zabija 70 tysięcy ludzi. Narkotyk ten jest też obecny w Europie, ale nie jest tak powszechny jak za oceanem. W 2022 roku odpowiadał za śmierć 163 osób.