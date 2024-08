Czarne Pantery, Kraby, Rosomaki, HIMARS-y, Patrioty, śmigłowce Black Hawk czy słynne F-16 - to tylko część maszyn wojskowych, które będzie można zobaczyć w czwartek, 15 sierpnia w Warszawie podczas defilady Wojska Polskiego. Przygotowania do uroczystości już od tego weekendu spowodują duże utrudnienia w ruchu, przede wszystkim na Wisłostradzie.

Przygotowania pokazu dynamicznego do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego / Marcin Obara / PAP

Utrudnienia w związku z defiladą Wojska Polskiego

Defilada Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia o godz. 14.00 w Warszawie, po raz kolejny przejdzie Wisłostradą. Reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk informuje, że z tego powodu już od najbliższego weekendu można spodziewać się tam utrudnień.

Próba generalna odbędzie się 11 sierpnia o godz. 6.00 na Wisłostradzie. Musimy sprawdzić, w jakim stopniu jesteśmy przygotowani dokładnie w tym miejscu, w którym odbędzie się uroczystość - powiedział reporterowi RMF MAXX rzecznik sztabu generalnego Wojska Polskiego, Artur Sak.

Okazuje się, że mosty będą powyłączane. Most Gdański, most Śląsko-Dąbrowski, Świętokrzyski i nie tylko one, a także kładka pieszo-rowerowa łącząca Powiśle ze Starą Pragą - mówiła Wanda Grudzień ze Stowarzyszenia Razem dla Pragi.

Miasto o utrudnieniach wie, ale urzędnicy rozkładają ręce.

Staramy się, żeby utrudnienia były jak najmniejsze. W tej chwili (9 sierpnia - przyp. red.) Wisłostrada jest przejezdna. Defilada odbywa się w momencie takiego piku wakacyjnego. Mieszkańców jest mniej, ale jest też ogromne społeczne przyzwolenie. Mieszkańcy czekają na defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego - mówi Tomasz Męcina odpowiedzialny za miejskie inwestycje w stołecznym ratuszu.

Defilada wojskowa w Warszawie. Co będzie można zobaczyć?

W defiladzie weźmie udział ponad 2500 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. Zapowiedzianych jest 86 pocztów sztandarowych. Gościnie przedefiluje także setka żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

Będzie można zobaczyć kilkanaście statków powietrznych i 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego m.in. K2 Czarna Pantera - koreański czołg nowej generacji, KRAB - samobieżna 155 mm armatohaubica produkowana w Polsce, KLESZCZ - wóz rozpoznawczy, RAK - moździerz samobieżny kalibru 120 mm, K9 Thunder - koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym, ROSOMAK - kołowy transporter opancerzony krajowej produkcji, M1A1 Abrams - czołg, HIMARS - wyrzutnia rakietowa.

Będzie też ŻMIJA - lekki pojazd wykorzystywany przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych, system PATRIOT - zestaw obrony powietrznej średniego zasięgu, system MAŁA NAREW - przeciwlotniczy zestaw rakietowy do zwalczania zagrożeń na niedużych wysokościach, BWP Borsuk - polski bojowy wóz piechoty, BAOBAB-K - zautomatyzowany polski pojazd minowania narzutowego czy BLACK HAWK - śmigłowiec wielozadaniowy wykorzystywany do transportu i wsparcia pola walki.