Akt oskarżenia przeciwko Dorianowi S., który zgwałcił i pobił obywatelkę Białorusi doprowadzając do jej śmierci, skierowała w piątek do Sądu Okręgowego Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Elizawieta - Liza - została brutalnie wykorzystana i pobita w bramie kamienicy na ul. Żurawiej w lutym tego roku. Mimo że to centrum stolicy, nikt nie zareagował. 25-latka zmarła 1 marca.

Warszawa, Żurawia 47, 4 marca 2024 roku. Znicze upamiętniające zmarłą Lizę, zgwałconą i pobitą w bramie kamienicy / Michal Zebrowski / East News Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Dorianowi S., który zgwałcił i pobił na śmierć 25-latkę w stolicy. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kilka dni temu prokuratura poinformowała, że zlecone badania wykazały, że Dorian S. jest poczytalny . Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że prokuratura weryfikowała inne nierozwiązane sprawy o podobnym charakterze, ale nie ma podstaw, by łączyć Doriana S. z podobnymi przestępstwami w Warszawie i w Polsce. Elizawietę, bo tak brzmi pełne imię kobiety, nagą i nieprzytomną, znalazł 25 lutego wcześnie rano dozorca w bramie posesji przy ul. Żurawiej w Warszawie. Wezwał pogotowie i policję. Kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Zmarła, nie odzyskawszy przytomności, 1 marca. Zobacz również: "Przepraszam Cię Lizo, że byłaś z tym sama". Marsz pamięci w Warszawie Miejsce, w którym Dorian S. zgwałcił i pobił 25-latkę / Michal Zebrowski / East News / Michal Zebrowski / East News Sprawcą, który został zatrzymany jeszcze w dniu napaści, okazał się 23-latek. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli m.in. duży nóż kuchenny i kominiarkę użyte w trakcie popełnienia przestępstwa. Podejrzany nie tylko zgwałcił kobietę, ale też zrabował swojej ofierze dwa telefony komórkowe, kilka kart płatniczych i portfel. Usłyszał zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym oraz usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Po śmierci kobiety prokurator zmienił zarzut Dorianowi S. na zarzut zabójstwa na tle seksualnym i rabunkowym.