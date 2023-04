Protest przed Sejmem przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego zorganizują we wtorek po świętach mieszkańcy mazowieckiego Baranowa - dowiedział się nasz reporter. Właśnie w tej części Mazowsza, między Łodzią a Warszawą, ma powstać największe lotnisko w Polsce. Tylko do dzisiaj chętni mogą się zgłaszać do Programu Dobrowolnych Nabyć gruntów pod budowę portu. Jeśli ktoś się nie zgłosi, czeka go wywłaszczenie. Etap wywłaszczeń rozpocznie się po tym, jak spółka CPK otrzyma decyzję lokalizacyjną dla lotniska. Prawdopodobne wydarzy się to do końca roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP We wtorek mieszkańcy Baranowa chcą przekonywać przed Sejmem, że oferta, jaką dostali za swoje grunty, jest dla nich nieatrakcyjna. Pytałem o grunty zamienne. To piąta, szósta klasa ziem, grunty porozrzucane po Polsce, byłem rozczarowany - opisuje w rozmowie z naszym reporterem jeden z mieszkańców Baranowa, ze znaczkiem "Stop CPK". Na poprzednim proteście w Warszawie było kilkaset osób. Teraz może być podobnie. Będziemy protestować stacjonarnie, gdy w Sejmie obradować będzie Komisja Infrastruktury. Demonstrować w Warszawie we wtorek będą przede wszystkim rolnicy - opisuje jeden z jego sąsiadów. Organizatorzy wtorkowego protestu zaprosili też na manifestację mieszkańców Śląska, którzy w ostatnich miesiącach protestowali przeciwko budowie w ich regionie Kolei Dużych Prędkości, która ma prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła do tej pory jedną czwartą gruntów, na których między Łodzią a Warszawą wybudowane ma zostać największe lotnisko w Polsce. Dzisiaj ostatni dzień, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać się do Programu Dobrowolnych Nabyć terenów pod budowę portu. Wywłaszczenie i odszkodowanie Właściciele działek, którzy nie zgłoszą się do Programu Dobrowolnych Nabyć, mają zostać wywłaszczeni i dostać za to odszkodowanie. Chodzi o właścicieli ponad pięciuset hektarów. Oni przekonują w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że nie sprzedają dobrowolnie swoich domów i działek, bo wciąż wierzą, że Centralny Port Komunikacyjny nie powstanie. Na razie widzimy głównie mapy. Terminy i plany były już kilka razy zmieniane - podkreślają mieszkańcy. Do Programu Dobrowolnych Nabyć prawie tysiąc właścicieli, którzy dysponują nieruchomościami o łącznej powierzchni ok. 2800 hektarów. "W tym 2/3 terenu pod projektowane lotnisko, z czego najwięcej na terenie gminy Baranów" - czytamy w odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz otrzymał od spółki CPK. W ramach PDN spółka kupiła ponad 500 hektarów gruntów. Lotnisko w pierwszym etapie ma zajmować powierzchnię 2200 hektarów. Rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk poinformował, że ponad 1000 ha jest obecnie na etapie uzgodnień, zaawansowanych negocjacji lub uzyskiwania zgód korporacyjnych. / Michał Dobrołowicz / RMF FM W spółce CPK nasz reporter Michał Dobrołowicz dowiedział się, że pierwsza łopata pod budowę lotniska ma być wbita najprawdopodobniej w Baranowie w lipcu albo w sierpniu. Co czeka dalej mieszkańców Baranowa? Spółka CPK przekonuje w oficjalnych komunikatach, że osoby przystępujące do Programu Dobrowolnych Nabyć otrzymują korzystne warunki. "Przypomnijmy, że właściciel może liczyć na wycenę na poziomie 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Dla przykładu: za dom o wartości 1 mln zł spółka jest w stanie zapłacić 1 mln 400 tys. zł. Inna możliwość to wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia amortyzacji (to rozwiązanie atrakcyjne dla np. dla właściciela domów w złym stanie technicznym). Mieszkańcom przysługują także inne liczne udogodnienia i bonusy, niestosowane dotychczas w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, na przykład sfinansowanie przez CPK przeprowadzki i obsługi prawnej całej procedury, konsultacje z doradcą zawodowym i szkolenia" - zapewnia spółka. Instagram Wideo 13 przeprowadzek Pierwszych 13 zorganizowanych i sfinansowanych przez spółkę CPK przeprowadzek z Baranowa zostało już zrealizowanych. Spodziewamy się kumulacji przeprowadzek latem, bo taki termin wydania uzgodniliśmy z dużą liczbą właścicieli - przyznaje rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk. Etap wywłaszczeń rozpocznie się, gdy spółka uzyska decyzję lokalizacyjną. Na razie trwa wcześniejszy etap. Spółka CPK czeka na rozpatrzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wniosku o decyzję środowiskową. Zobacz również: Zaatakował kijem bejsbolowym znajomego. Na oczach jego 5-letniego syna

Opracowanie: Karol Żak