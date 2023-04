​"My w Teatrze Muzycznym ROMA kochamy rock and rolla i muzykę grupy Queen" - mówi w RMF FM Wojciech Kępczyński, reżyser nowego musicalu. Polska prapremiera "We Will Rock You" w Warszawie 15 kwietnia. Trwają ostatnie próby.

/ Krzysztof Bieliński / Materiały prasowe

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O spektaklu opowiadają w RMF FM reżyser Wojciech Kępczyński, grający główną rolę Galileo Janek Traczyk i wcielająca się w postać Killer Queen Małgorzata Chruściel

"We Will Rock You" to brytyjski musical z piosenkami legendarnej grupy Queen i librettem Bena Eltona.

Akcja rozgrywa się w zglobalizowanym świecie przyszłości. Wszystkimi aspektami życia na iPlanecie, którą dawniej nazywano Ziemią, rządzi jedna, potężna korporacja. Nie można grać na instrumentach, muzyka jest zakazana. Kilkoro buntowników w tajemnicy kultywuje pamięć o przeszłości. Nie chcąc pogodzić się z taką ponurą egzystencją, podejmują walkę o wolność, miłość i muzykę.

Próba "We Will Rock You" Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM

Musical z utworami zespołu Queen po raz pierwszy pokazano na londyńskim West Endzie w 2002 roku. Był tam grany bez przerwy przez 12 lat. Pojawił się też na scenach w Australii, Austrii, Brazylii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Republice Południowej Afryki, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech.

Twórcą polskiego przekładu libretta i tekstów piosenek jest Michał Wojnarowski. Tłumacząc piosenki do "We Will Rock You", starałem się widzieć w nich nie tylko legendarne hity grupy Queen, ale przede wszystkim utwory, które są częścią musicalu: napędzają akcję, charakteryzują bohaterów albo komentują wydarzenia i muszą się sprawdzić przede wszystkim w tym kontekście, muszą funkcjonować w konwencji tzw. musicalu jukebox, czyli takiego, w którym wykorzystywane są wcześniej już skomponowane i zazwyczaj dobrze znane przeboje - podkreśla Wojnarowski.

/ Krzysztof Bieliński / Materiały prasowe

Teatr Muzyczny ROMA pokaże musical "We Will Rock You" w autorskiej inscenizacji non-replica w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. Prapremiera w sobotę 15 kwietnia.