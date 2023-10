Już w najbliższy weekend, 21 października w Forcie Wola przy ul. Połczyńskiej w Warszawie, odbędzie się kolejna edycja wyjątkowej akcji charytatywnej Uszyj Jasia. Do dyspozycji Klientów centrum będzie 10 stanowisk z maszynami do szycia oraz instruktorzy, którzy pomogą w tworzeniu kolorowych poszewek na poduszki. Wszystko po to, aby zaopatrzyć w „jasie” szpital Instytutu Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka w Warszawie i tym samym wesprzeć małych pacjentów.

/ Materiały prasowe Akcja „Uszyj Jasia" organizowana jest w całej Polsce od 12 lat. Zapoczątkowała ją Natalia Bielawska, która podczas pobytu w szpitalu zauważyła, że poduszce jej dziecka brakuje poszewki. Okazało się, że oddziały zużywają je w ekspresowym tempie i zwyczajnie ich brakuje. Tak zrodził się pomysł akcji szycia kolorowych poszewek, które pokochali mali pacjenci. Do tej pory w całej Polsce uszyto i przekazano ich do szpitali około 20 tysięcy. Akcja Uszyj Jasia rozpocznie się w CH Fort Wola przy ul. Połczyńskiej w sobotę 21 października o godzinie 11.00. Każdy, kto w tym dniu odwiedzi Centrum, będzie mógł dołączyć do wspólnego szycia. Na miejscu obecni będą instruktorzy, którzy pokażą jak z kilku kawałków materiału wyczarować kolorową poszewkę na poduszkę. Podczas wydarzenia szyć może każdy - rodzice z dziećmi, młodzież, dziadkowie z wnuczętami, czy koledzy i koleżanki z pracy. To niepowtarzalna okazja, aby zrobić coś dobrego własnymi rękami i wesprzeć chore dzieci w procesie zdrowienia. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 21 października na terenie CH Fort Wola od godz. 11.00 i będzie trwało do godziny 18.00.