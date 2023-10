W sobotę i niedzielę, 21 i 22 października, pociągi linii metra M1 będą kursowały tylko między Młocinami a Politechniką. Na dalszym odcinku trasy uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZM1 oraz tramwajowa 74 - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

/ Shutterstock

Od sobotniego poranka 21 października, do niedzieli 22 października do końca kursowania, pociągi linii metra M1 nie będą jeździć od Kabat do Politechniki i w odwrotnym kierunku.

ZTM wyjaśnił, że wyłączenie na tym odcinku spowodowane jest modernizacją podstacji trakcyjno-energetycznych zasilających podziemną kolej. Takie prace Zarząd Transportu Miejskiego – wspólnie z Metrem Warszawskim – przeprowadził już na stacjach: Imielin (w 2020 roku), Ursynów (2021) i Kabaty (2022). Teraz nadszedł czas na Wilanowską.

Wykonywane prace wymagają wyłączenia napięcia na czas wymiany rozdzielnic i szaf elektrycznych, stąd przerwa w ruchu pociągów - wyjaśnił ZTM.

Zastępcza linia autobusowa i tramwajowa

W tym czasie uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZM1. Autobusy będą jeździły między pl. Konstytucji a Kabatami do późnych godzin nocnych, tak, aby pasażerowie z późnowieczornych kursów metra mogli się do nich przesiąść.

Autobusy rozpoczną kursowanie ok. godz. 5 rano i w nocy z soboty na niedzielę będą jeździły do ok. godz. 3, a z niedzieli na poniedziałek do ok. godz. 1. W najpopularniejszych godzinach będą kursowały co ok. 4 minuty (sobota w godz. 9-17) lub 5 minut (niedziela w godz. 10-18).

Linia ZM1 będzie kursowała w kierunku pl. Konstytucji na trasie: Metro Kabaty, al. Komisji Edukacji Narodowej, al. Harcerzy Rzeczypospolitej, Rolna, al. Wilanowska. al. Niepodległości, Batorego, Waryńskiego, pl. Konstytucji.

Do stacji Metra Kabaty trasą: pl. Konstytucji, Waryńskiego, Batorego, al. Niepodległości, al. Wilanowska, pętla Metro Wilanowska, al. Wilanowska, Rolna, al. Harcerzy Rzeczypospolitej, al. Komisji Edukacji Narodowej do Metra Kabaty.

Na tory wyjadą także tramwaje linii zastępczej 74. Podobnie jak autobusy ZM1 będą kursowały do późnych godzin nocnych. W nocy z soboty na niedzielę do ok. godz. 3, a z niedzieli na poniedziałek do ok. godz. 1. W ciągu dnia, między godz. 7 a 19, składy będą jeździły co 7-8 minut, w pozostałych porach co 10 minut, przy czym nocne odjazdy zaplanowano co ok. 15 minut w koordynacji z przyjazdami metra na stację Politechnika.

Tramwaj linii 74 będzie jeździł na trasie: Wyścigi, Puławska, Marszałkowska, Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, pl. Narutowicza.

Linia autobusowa 192 w weekend 21-22 października zostanie zawieszona, a na trasy linii 200 i N34 skierowane zostaną autobusy o większej pojemności - przekazał ZTM.