Około 1,1 mln zł - to szacunkowa wartość biżuterii i luksusowych zegarków, które próbowano przemycić do Polski. Udaremniła to Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. "Cenne towary trafiły do Polski z Dubaju" - poinformowała rzeczniczka warszawskiej Izby Administracji Skarbowej Dorota Beznosik-Majchrzak.

/ Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe Polskie służby udaremniły przemyt luksusowych zegarków i biżuterii. Jeden z turystów, który przyleciał z Dubaju na lotnisko Chopina, od razu poszedł na sam koniec hali przylotów i wszedł do najdalej położonej toalety. Czekał tam na niego drugi mężczyzna. Mieli wymienić się luksusowymi, przemyconymi towarami. Dziwne zachowanie podróżnego zauważyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którzy skontrolowali tych mężczyzn. W bieliźnie jednego z nich znaleźli 2 naręczne zegarki znanej marki oraz biżuterię, natomiast w bagażu drugiego podróżnego opakowania z kartami, certyfikatami producentów zegarków i biżuterii. Zobacz również: Na te numery nigdy nie oddzwaniaj. Możesz paść ofiarą "wangiri" "Szacunkowa wartość zegarków oraz biżuterii wynosi ponad 1,1 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego cła i podatku od towarów i usług (VAT) wyniosłyby ponad 290 tys. zł" - przekazała Beznosik-Majchrzak. / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe Mężczyźni zostali zatrzymani, a zegarki i biżuteria trafiły do magazynu depozytowego.