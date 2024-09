W sobotę 21 września w Warszawie odbędzie się 25. Bieg po Nowe Życie. Jego uczestnicy znów promować będą donację i transplantację narządów. Przy tej okazji zorganizowana zostanie także zbiórka żywności i środków higienicznych na pomoc powodzianom.

Bieg po Nowe Życie / Materiały prasowe

Bieg po Nowe Życie edukuje i zachęca do spojrzenia na transplantację jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób.

Dystans marszu nordic walking jest symboliczny, ale emocje mu towarzyszące nieporównywalne z innymi. Osoby po przeszczepieniu, dawcy i biorcy, którzy przyjadą do Warszawy z całej Polski, sławy medycyny transplantacyjnej z najważniejszych polskich ośrodków przeszczepiających narządy oraz przyjaciele Biegu po Nowe Życie - osoby znane ze świata kultury, sportu i mediów, młodzież oraz partnerzy projektu spotkają się ponownie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, miejscu, które gości uczestników Biegu od 6 lat.

Znane osoby na czele sztafet

Na czele czteroosobowych sztafet, których organizatorzy spodziewają się ponad 90, staną między innymi: Przemysław Saleta, Jarosław Boberek, Olga Kalicka, Piotr Gruszka, Paulina Chylewska, Jerzy Mielewski, Angelika Cichocka, Marcin Korcz, Lucyna Malec, Marcin Mroczek, Katarzyna Pakosińska, Robert Korzeniowski, Wojciech Błach oraz po raz pierwszy Magdalena Kumorek, Bogdan Kalus, Jacek Lenartowicz i Łukasz Konopka.

Wśród autorytetów polskiej medycyny transplantacyjnej znajdą się między innymi profesorowie: Roman Danielewicz, Mariusz Kuśmierczyk, Michał Grąt, Piotr Kaliciński, Jarosław Czerwiński, Magdalena Durlik, Dorota Kamińska, Alicja Dębska-Ślizień, Leszek Domański, Zbigniew Gałązka, Sławomir Żegleń, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Sławomir Nazarewski, Zbigniew Włodarczyk, Michał Zakliczyński, Joanna Raszeja-Wyszomirska i Tomasz Jakimowicz.

Prof. Roman Danielewicz na trasie Biegu po Nowe Życie / Materiały prasowe

25. edycję Biegu po Nowe Życie wsparło środkami z funduszu prewencyjnego PZU S.A. Transplantologia otwiera drzwi do powrotu zdrowia, daje szansę na normalne życie i realizowanie pasji, dlatego jako Grupa PZU z wielkim zaangażowaniem wspieramy Bieg po Nowe Życie. Wierzymy, że szeroka edukacja w zakresie transplantacji narządów przełoży się na jeszcze większą świadomość społeczną w tym obszarze i rozwój polskiej transplantologii - powiedział Rafał Kałęcki, dyrektor Biura Prewencji w PZU.

Dawca lub biorca w drużynie

W każdej drużynie pomaszeruje dawca rodzinny lub biorca. Po raz pierwszy na strasie spotkamy Sylwestra, który 16 lat żyje z nową nerką. Po północy 29.05.2008 dostałem upragnione nowe życie. Nerka od razu podjęła pracę. Po transplantacji zacząłem żyć całkiem normalnie. (...) w czasie urlopu mogłem realizować swoje marzenia. Bardzo intensywnie wykorzystywałem czas podróżując. Musiałem się wielu rzeczy nauczyć, żeby móc po transplantacji odwiedzać miejsca o zupełnie innym klimacie. Od momentu przeszczepu odwiedziłem 112 krajów świata, będąc na sześciu kontynentach zamieszkałych przez człowieka (...)

Dla kogoś chorego, umierającego nie ma nic bardziej wartościowego niż dostanie szansy na nowe życie.

25. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 21 września o 12:00 w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Można pomóc powodzianom

W geście pomocy tym, których dotknęła katastrofalna w skutkach powódź na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, podczas 25. Biegu po Nowe Życie zorganizowana zostanie zbiórka żywności i środków higienicznych (sucha żywność z przedłużonym terminem ważności - kasze, ryż, makarony, woda w butelkach, środki czystości, jak również sucha karma dla zwierząt).

Zebrane produkty zostaną przewiezione do jednego z punktów zbiorczych w Warszawie, tak by mogły jak najszybciej zostać przekazane powodzianom. Z góry dziękujemy za przyłączenie się do naszej zbiórki! Bądźmy solidarni z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy!