Blisko 210 tys. złotych stracił 54-latek z Siedlec, który chciał kupić mieszkanie w Albanii. Jak podkreślają policjanci, mężczyzna padł ofiarą wyjątkowo wyrafinowanego oszustwa. Przez dwa miesiące przestępca, podający się za pośrednika nieruchomości, starał się zdobyć jego zaufanie, by ostatecznie wyłudzić pieniądze.

Tirana / Shutterstock

Siedlczanin postanowił kupić mieszkanie w Albanii. Przeglądał tamtejsze portale ogłoszeniowe i kontaktował się z agencjami nieruchomości. Gdy trafił do jednej z nich, dostał kontakt do mężczyzny, który miał mu pomóc w wyborze najlepszej oferty.

Mężczyzna ten prowadził w mediach społecznościowych kanał o życiu w Albanii, dlatego siedlczanin dał mu wiarę i obdarzył zaufaniem. Poleciał z bratankiem do Albanii, gdzie spotkał się z pośrednikiem i obejrzeli wspólnie kilka mieszkań, ale żadne nie przypadło mu do gustu - relacjonuje oficer prasowa Komendy Policji w Siedlcach kom. Ewelina Radomyska.

Polak podpisał u albańskiego notariusza pełnomocnictwo w języku albańskim i angielskim i przekazał pośrednikowi prawie 2 tys. euro. Po powrocie do Polski mężczyźni prowadzili cały czas korespondencje za pośrednictwem komunikatora.

Pośrednik kilka razy zmieniał numer. Po jakimś czasie przesłał 54-latkowi filmik z ofertę mieszkania za 49 tys. euro i zapewniał, że jest to bardzo dobra oferta, a atrakcyjna cena wynika z tego, że właścicielowi zależy na czasie.

Siedlczanin się zdecydował na zakup tej nieruchomości i przelał cała kwotę na wskazane przez pośrednika konto. Jednakże już po wykonaniu przelewu nabrał wątpliwości i zablokował transakcję. Jednak pośrednik przekonywał go, że wszystko jest w porządku i przez zablokowane środki nie może dokończyć płatności zakupu wybranego mieszkania, więc 54-latek zdecydował się zdjąć blokadę z przelanych pieniędzy, ale umówił się z pośrednikiem, że ten zwróci mu te pieniądze, a on sam przyleci do Albanii i zapłaci za mieszkanie gotówką.

Mężczyźni umówili się na 16 września w oddziale banku w Warszawie, gdzie miało dojść do przelewu zwrotnego. Inwestor pojechał na umówione spotkanie, ale pośrednik się na nim nie stawił, a kontakt się zerwał. Do mężczyzny dotarło, że został oszukany.