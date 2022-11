Uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego to główny punkt centralnych obchodów 11 listopada w Warszawie. W stolicy odbędzie się szereg wydarzeń - ulicami przejdzie m.in. Marsz Niepodległości. Zaplanowano również przejazd motocyklistów i Bieg Niepodległości. Ponadto przygotowano atrakcje dla mieszkańców - wśród nich piknik historyczny i prezentację makiet pomników dla dzielnicy Marszałka Piłsudskiego.

Uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

11 listopada w Warszawie odbędą się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem prezydenta. Rano Andrzej Duda złoży kwiaty przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego oraz przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. O godz. 9.00 prezydent wręczy w Belwederze odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Następnie, o godz. 10.00 prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz przebywającą z wizytą w Polsce litewską parą prezydencką weźmie udział w uroczystej mszy za ojczyznę, która odprawiona zostanie w Świątyni Opatrzności Bożej. Mszy przewodniczył będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Na godz. 12.00 zaplanowano uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, podczas których prezydent zabierze głos.

Można się spodziewać, że pan prezydent będzie mówił o tym, jak wysoka jest cena, którą czasem się płaci za niepodległość - tak, jak Polacy w 1918 roku i w latach późniejszych, tak, jak i Ukraińcy obecnie walczą o swoją niepodległość - zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Zaplanowano również wystąpienie prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy.

Po uroczystościach prezydent złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zarejestrowano zgromadzeń. Największym - Marsz Niepodległości

W stolicy odbędą się jutro trzy imprezy, które będą powodowały utrudnienia. Są to 32. Bieg Niepodległości (trasa: Stawki-Rakowiecka-Stawki) w godz. 10-14, Motocyklowa Parada Niepodległości (trasa: Świątynia Opatrzności Bożej - ul. Belwederska) w godz. 11-12.30 i MotoParada Niepodległości (trasa: Sulejówek-Ursynów - ul. Sójki) w godz. 12-17.

Zarejestrowano 20 zgromadzeń. Zdecydowanie największym będzie Marsz Niepodległości, który decyzją wojewody jest imprezą cykliczną. Rozpoczyna się o godzinie 14:00 na rondzie Dmowskiego, potem odbędzie się przemarsz przez aleje Jerozolimskie i przez most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Drugie istotne pod względem liczby uczestników jest zgromadzenie zarejestrowane przez osobę prywatną pod hasłem Doroczne Street Party Antyfaszystowskie, które odbywać się będzie na trasie Marszałkowska 1-plac Trzech Krzyży (w godz. 14-17).

Odbędzie się jeszcze kilka zgromadzeń zgłoszonych w rejonie ronda Dmowskiego, m.in od ulicy Złotej do pl. Bankowego i w drugą stronę ul. Marszałkowskiej do pl. Konstytucji, ale - jak zaznaczył dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki - miasto spodziewa się, że będą one powiązane z Marszem Niepodległości. Nie widzimy tu żadnego ryzyka związanych z kontrmanifestacjami - dodał.

Obchody w muzeach, piknik w Łazienkach, prezentacja makiet pomników

Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się też w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Rozpoczną się o godz. 11 uroczystym odśpiewaniem Hymnu Narodowego, przy akompaniamencie uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego. Następnie odbędzie się koncert muzyki klasycznej i patriotycznej zatytułowany "Mater Polonia", poprzedzony prelekcją dr Beaty Michalec pt. "Ojcowie Niepodległości".

Gra miejska pt. "Zmierzch przed burzą" oraz gra dla dzieci "Mali reporterzy" to główne atrakcje tegorocznego 17. Przystanku Niepodległość, który organizuje warszawskie Muzeum Historii Polski. Gra przeniesie uczestników do Warszawy połowy XIX wieku i pozwoli im poznać kluczowe wydarzenia polityczne, które miały miejsce przed powstaniem styczniowym, a także pokaże jak w tamtym czasie rozwijało się miasto Warszawa. Dla rodzin przygotowano oddzielną ścieżkę gry pt. "Mali reporterzy". Dzieci będą miały szansę wcielić się w rolę dziennikarzy i dzięki wykonanym zadaniom uzupełnić artykuły w warszawskiej gazecie.

W Muzeum Łazienki Królewskie zaplanowano 11 listopada o godz. 13 piknik historyczny z udziałem kawalerzystów Pierwszego Pułku Szwoleżerów i Honorowego Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej. O godz. 18. odbędzie się widowisko plenerowe "Noc Listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego (finansowane z dotacji MKiDN, wydarzenie tylko na zaproszenia).

O godz. 17 zaplanowano prezentację makiet pomników dla dzielnicy Marszałka Piłsudskiego. "Przedwojenni urbaniści zaprojektowali zapierającą dech w piersiach dzielnicę im. Marszałka Piłsudskiego w samym sercu Warszawy. Cześć projektu będziecie mogli zobaczyć odwiedzając nasze Muzeum już od 10 listopada. Dzięki uprzejmości Związku Piłsudczyków część makiety trafi do muzealnej kolekcji, a przez świąteczny weekend będzie można ją oglądać w muzealnym Saloniku" - napisano na stronie muzeum. O godz. 18 na dziedzińcu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotyczne przy ognisku.

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. Święto przywrócono w okresie transformacji ustrojowej w 1989 r. Jest dniem wolnym od pracy.