W weekend kierowców znów czekają utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta w związku z przebudową węzła Wielki Kack. Tym razem zwężona do jednego pasa ruchu ma być droga prowadząca w stronę Chyloni. Ruch dwoma pasami ruchu ma być przywrócony w poniedziałek, w godzinach porannych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trójmiejscy kierowcy ledwo co odetchnęli po nerwowym początku tygodnia, kiedy obwodnica została zwężona do jednego pasa w obu kierunkach, a już dziś czekają ich kolejne utrudnienia. Tej nocy, ok. godz. 21 na trasie S-6 do jednego pasa ruchu zostanie zwężona droga prowadząca w stronę Chyloni. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze w stronę Gdańska mają być utrzymane po dwa pasy ruchu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w poniedziałek rano, ruch powinien odbywać się już dwoma pasami.

To już kolejne zmiany w organizacji ruchu mające związek z budową tak zwanej Trasy Kaszubskiej. Będzie ona krzyżować się z obwodnicą Trójmiasta właśnie na wysokości węzła Wielki Kack.

Niestety najbliższe dni, to nie będą ostatnie tego typu utrudnienia. Jak zaznaczył w rozmowie z RMF FM na początku tego tygodnia Piotr Michalski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, we wrześniu i październiku na węźle Wielki Kack spodziewać można się ciągłych zmian w organizacji ruchu. Zbliżające się utrudnienia, nie są więc ostatnimi kłopotami w tym miejscu.

/ GDDKiA / Materiały prasowe

Co jeszcze czeka kierowców?

Od dzisiaj po wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu koło godz. 21, otwarte mają być łącznice z centrum Gdyni do Gdańska oraz z Gdańska do Chwaszczyna. Zamknięta pozostaje łącznica prowadząca z Chwaszczyzna w stronę Chyloni, a do tego drogowcy zamkną również tę prowadzącą do Gdańska.

Drogowcy apelują, by węzła nie pokonywać "na pamięć". Organizacja ruchu zmienia się w tym miejscu dynamicznie, a najlepiej przez węzeł pokierują znaki ustawione wzdłuż węzła. Zdarza się, że nawigacja satelitarna nie nadąża za wprowadzanymi zmianami na czas.

Zakończenie wszystkich prac, a co za tym idzie koniec utrudnień jest planowane w tym roku, ale trudno drogowcom wskazać konkretny termin.

autor: Stanisław Pawłowski