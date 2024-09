Niefrasobliwy 24-latek nie spodziewał się, że jego żart zostanie źle zrozumiany. Podczas odprawy na lotnisku w Gdańsku powiedział, że ma w torbie bombę. Interweniowały służby, a kapitan samolotu nie zgodził się na wejście podróżnego na pokład.

Funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych w porcie lotniczym / foto. MOSG Gdańsk /

Mieszkaniec Elbląga, zdając bagaż poinformował pracownika lotniska, że w torbie jest bomba.

Strażnicy graniczni, jak zawsze w takiej sytuacji, sprawdzili bagaż i nie znaleźli w nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 300 złotych, ale najgorsze było dla niego to, że kapitan nie wpuścił go na pokład samolotu do Amsterdamu.

Funkcjonariusze przypominają, że nie warto w taki sposób żartować na lotnisku, bo zawsze muszą być uruchomione procedury, by sprawdzić bezpieczeństwo.