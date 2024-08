"Spalarnia odpadów Port Service zostanie w Gdańsku. Umowa będzie przedłużona na czas nieokreślony" - poinformowała dziś wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

Spalarnia odpadów niebezpiecznych / Fot. Dominik Paszliński, gdansk.pl / Materiały prasowe

Umowa na czas nieokreślony

Jak poinformowała wojewoda pomorska, spalarnia odpadów Port Service zostanie w Gdańsku. Tłumaczyła, że było zbyt mało czasu na podjęcie odpowiedzialnych działań, a poprzednie władze wojewódzkie były bezczynne w tym temacie.

Przez ostatnie osiem lat nie wydarzyło się właściwie nic, co spowodowałoby, że bylibyśmy dziś w lepszej sytuacji. To nieodpowiadanie na szereg pism składanych przez prezydent miasta Gdańska, na apele mieszkańców. Nie mamy innej możliwości niż przedłużenie umowy dla tej instalacji w Gdańsku - mówi Beata Rutkiewicz.

Konferencja prasowa z Beatą Rutkiewicz / Fot. Dominik Paszliński, gdansk.pl / Materiały prasowe

Inwestycje na 150 milionów złotych

Umowa na dzierżawę terenu na Westerplatte kończy się we wrześniu. Zostanie ona przedłużona na czas nieokreślony. To oznacza, że spalarnia działająca od trzech dekad w Gdańsku nadal będzie w tym samym miejscu.

Port Service może zostać w dotychczasowej lokalizacji, ale konieczne jest wykonanie szeregu inwestycji, które spowodują, że instalacja stanie się mniej uciążliwa dla najbliższego otoczenia.



Gospodarka unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych to trudny zakres, ale zakład Port Service przeprowadził już inwestycje o wartości 20 milionów złotych i planuje kolejne na 150 milionów złotych. Wszystkie one mają poprawić jakość życia i funkcjonowanie mieszkańców - dodała Rutkiewicz.

Jeden z czterech polskich zakładów

Prezydent Gdańska przyjmuje decyzję wojewody do wiadomości. Jednak, jak przyznaje, chciałaby innych działań.



Bezpieczeństwo dla mieszkańców Gdańska to zadanie dla nas wszystkich. Moje oczekiwania co do Port Service są takie jak mieszkańców, chcę by zakład bardziej zaangażował się w sprawy mieszkańców. Mam nadzieję, że to wreszcie nastąpi. Zakłady takie jak Port Service są niezbędne dla ochrony środowiska, ale muszą funkcjonować w sposób, który nie budzi obaw społeczności lokalnej. Oczekujemy inwestycji i stałego zmniejszania emisji oraz uciążliwości wynikających z pracy instalacji - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.



Port Service znajduje się pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku.

Zakład prowadzi monitoring wizyjny, zgodnie z ustawowymi wymogami, co umożliwia WIOŚ bieżące śledzenie działalności firmy - zapewnia Radosław Rzepecki zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.



Port Service to jeden z czterech tego typu zakładów pracujących na terenie kraju. Trzy znajdują się na południu, jeden na północy Polski. Zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych na terenie województwa i regionu. Są to m.in. odpady medyczne, chemiczne pochodzące np. ze statków czy znajdowane przez służby ochrony środowiska "bomby ekologiczne".