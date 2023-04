Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat oraz 16-latkę w sprawie pobicia mężczyzny - poinformowała podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Film ze zdarzenia ukazał się na jednym z portali.

Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu zabezpieczyli materiał filmowy, który ukazał się na jednym z portali. Na filmie widać, jak dwóch mężczyzn bije pokrzywdzonego, a kobieta nagrywa to zdarzenie. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą, wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Policjanci podczas swojej pracy zdobyli wiele informacji dotyczących zdarzenia i wszystkie szczegółowo sprawdzili - relacjonuje podinsp. Magdalena Ciska.



Jak dodała, bardzo szybko ustalono tożsamość sprawców i ich miejsce pobytu. Jeszcze tego samego dnia po godzinie 21 na terenie jednego z pustostanów przy ul. Słowackiego kryminalni z komendy miejskiej oraz komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali do tej sprawy 16-letnią gdańszczankę, oraz 21-latka z Pruszcza Gdańskiego i 22-latka z Gdańska. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, natomiast 16-latka została przewieziona do policyjnej izby dziecka. Podczas sprawdzania jej danych okazało się, że jest poszukiwana i sąd rodzinny i nieletnich wydał postanowienie o umieszczeniu jej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - informuje oficer prasowa.



Za udział w pobiciu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze do 8 lat więzienia.