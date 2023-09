W nocy z poniedziałku na wtorek planowana jest przerwa w dostawach ciepłej wody dla mieszkańców części Gdańska. Powodem jest konieczność przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Portu Czystej Energii, miejskiej elektrociepłowni zasilanej odpadami komunalnymi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy z poniedziałku na wtorek rozpocznie się przerwa w dostawach ciepłej wody, w trakcie której do sieci ciepłowniczej zostanie wpięte nowe źródło. Przerwa obejmie swoim zasięgiem mieszkańców dzielnic Wzgórze Mickiewicza oraz Orunia, Św. Wojciech i Lipce (przerwa ok. 24h); Ujeścisko, Łostowice, Chełm, Jasień i Piecki Migowo (przerwa ok. 60h) – podała rzeczniczka Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) Jadwiga Grabowska, cytowana w komunikacie.

Podkreśliła, że termin przerwy został wybrany, by w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na komfort mieszkańców.

Jak informuje referat prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, obecnie trwają intensywne prace nad przyłączeniem Portu Czystej Energii do sieci ciepłowniczej GPEC. Na ukończeniu jest także budowa stacji podnoszenia ciśnień przy ul. Havla.

Planowo Port Czystej Energii będzie produkować ciepło dla mieszkańców w 2024 roku, po zakończeniu testów technologicznych oraz otrzymaniu niezbędnych zgód i koncesji.

Szczegółowy wykaz ulic objętych przerwą dostępny jest na stronie GPEC https://grupagpec.pl/przerwy-w-dostawie/