Śmiertelny wypadek w Rumi (woj. pomorskie). Kierowca potrącił 25-latka i uciekł. Życia pieszego nie udało się uratować. Kierowca jest poszukiwany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

25-latek został potrącony tuż po północy. Szedł po jezdni poza przejściem dla pieszych.

Pieszy, mimo podjętej reanimacji zmarł. Kierowca - najprawdopodobniej samochodu osobowego - odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci na miejscu przeprowadzili szczegółowe oględziny oraz ustalali okoliczności związanie z przebiegiem wypadku - poinformowała RMF FM Anetta Potrykus oficer prasowa policjantów z Wejherowa.

Jak dodała, policjanci ustalają tożsamość kierowcy. Zabezpieczyli zapisy monitoringu z okolicznych kamer.

Zaapelowali też do osób, które w nocy były na ul. Sobieskiego i mogły zobaczyć, co się wydarzyło o pilne zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji.