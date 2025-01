Pogoda ulega stopniowemu ochłodzeniu. W niemal całym kraju pojawią się przejściowe opady deszczu i śniegu, a także silny i porywisty wiatr, który w porywach może osiągnąć 115 km/h. Ostrzeżeniami objęto niemal cały kraj.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś w całym kraju temperatura na plusie - miejscami jest naprawdę ciepło jak na styczeń. Termometry na południu i zachodzie Polski pokazują nawet 8 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, gdzie temperatura oscyluje w granicach minus 3 stopni.

Na północy spore zachmurzenie i możliwe duże opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich - opady deszczu ze śniegiem.



Dziś w niemal całym kraju jest wietrznie. IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia. Alertami objęto: powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, Słupsk w woj. pomorskim oraz pow. sławieński, koszaliński, Koszalin, białogardzki, kołobrzeski, gryficki, kamieński i Świnoujście w woj. zachodniopomorskim, a także pow. tatrzański w woj. małopolskim. Ostrzeżenie dotyczy też Jeleniej Góry i powiatów: kamiennogórskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, lubańskiego, lwóweckiego, Wałbrzych i wałbrzyskiego w woj. dolnośląskim.

Prędkość wiatru w porywach może wynieść nawet 115 km/h.

Jutro lokalnie możliwe burze śnieżne

W czwartek na krańcach południowo-wschodnich będzie pogodnie i bez opadów, a na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie i opady deszczu, przechodzące na północy w opady deszczu ze śniegiem.



Szczególnie dużo śniegu może spadać na Wybrzeżu. Lokalnie możliwe są także burze i burze śnieżne, które w krótkim czasie mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o jakieś 2 do 5 centymetrów - ostrzegła synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.

Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie wahać się od 4 do 6 st. C, natomiast najcieplej będzie na południu w województwie małopolskim i śląskim, gdzie "lokalnie oddziałujący wiatr fenowy dogrzeje nawet do 12 st. Celsjusza". Najniższa temperatura jutro będzie na Pomorzu oraz na krańcach południowo-wschodnich. Tam około 4 stopni na plusie.



Wiatr w czwartek będzie umiarkowany i dość silny, a lokalnie porywisty. Wiać będzie w całym kraju - największą prędkość osiągnie na Wybrzeżu, a także w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów. Wiać tam może z prędkością dochodzącą do 80 km/h.

Noc z czwartku na piątek śnieżna w całej Polsce

Synoptyczka zapowiedziała, że w nocy z czwartku na piątek w całym kraju prognozowane są opady śniegu, a na wybrzeżu opady deszczu ze śniegiem. Najwięcej śniegu padać będzie na południu kraju, zwłaszcza w Karpatach, gdzie IMGW prognozuje "przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 13 cm".



W nocy z czwartku na piątek w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 st. Celsjusza.

Wiatr tej nocy będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Wiać będzie z zachodu, prędkość wiatru w porywach wyniesie ok. 60 km/h.

