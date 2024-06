Pływający dźwig "Maja" dotarł nad Kanał Kaszubski w Gdańsku. Trwają przygotowania do podniesienia dźwigu stoczniowego, który podczas wczorajszej nawałnicy zawalił się do kanału żeglugowego w Gdańsku.

Stanisław Pawłowski / RMF FM

Dźwig "Maja" to wielka jednostka, która porusza się wolno, ale precyzyjnie. Zacumowała przy nabrzeżu i szykuje się do podniesienia zatopionego dźwigu.

Akcja przyciągnęła wielu obserwatorów. To jest takie nietypowa sytuacja, jesteśmy ciekawi, co się wydarzy - mówiła trójmiejskiemu reporterowi RMF FM jedna z osób.

Mnie najbardziej zastanawia to, jak oni wyciągną teraz tego żurawia - podkreślał nasz kolejny rozmówca.



Spektakularna akcja podnoszenia dźwigu, który wpadł do Kanału Kaszubskiego

Pływający dźwig "Maja" dotarł na Kanał Kaszubski w Gdańsku

Dźwig Maja potrafi podnieść nawet 300 ton. Co ważne, dla osób, które pływają pomiędzy Zatoką a Motławą, zamknięta do odwołania jest zwrotnica na Martwej Wiśle.

Podczas wichury dźwig był wyłączony. Na co dzień poruszał na szynach i to właśnie podmuch wiatru zepchnął go z nabrzeża do kanału. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Stanisław Pawłowski / RMF FM