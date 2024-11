W Rewie, malowniczej miejscowości nad Zatoką Pucką, lada chwila ruszą prace związane z budową nowej opaski brzegowej oraz remontem istniejącej. Ma to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa powodziowego. Powstanie nowy trakt spacerowy wzdłuż brzegu.

Cypel w Rewie / Gmina Kosakowo / Materiały prasowe

Nowa opaska docelowo zostanie zabudowana wydmą, tak, aby jeszcze lepiej chronić brzeg i wpasować się w krajobraz. Dodatkowo górna część konstrukcji wzbogaci Rewę o prawie półkilometrowy deptak - zapewnia Robert Mokrzycki, główny inspektor ochrony wybrzeża.

Modernizacja i budowa zaplanowana jest na 2 lata. Co ważne prace mają nie być prowadzone w sezonie wakacyjnym, czyli w lipcu i sierpniu, gdy najwięcej osób odwiedza Rewę, a ze względu na decyzję środowiskową roboty będą także przerywane od marca do maja. Na czas budowy zostaną wyznaczone trasy umożliwiające wejście na plaże.

Rewa w 2017 r. / Urząd Morski w Gdyni / Materiały prasowe

Prace, które będą realizowane w Rewie, są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego. Inwestycja poprawi również walory turystyczne, ponieważ opaska będzie stanowiła kolejny trakt spacerowy. Zapewni dostęp do plaży osobom z niepełnosprawnościami - mówi Eunika Niemc, wójt gminy Kosakowo.

Technologia wykonania opaski przewiduje wykorzystanie pali CFA i kamienia narzutowego, a cała konstrukcja będzie wsparta na podbudowie z murkiem oporowym.

W ramach inwestycji wykonanych zostanie 168 pali CFA. Będą one formowane w gruncie w sposób bezudarowy, niepowodujący szkodliwych oddziaływań dynamicznych na podłoże. Jest to metoda niwelująca wpływ na infrastrukturę sąsiadującą, jednak z ostrożności wykonywany będzie ciągły pomiar drgań. Liczbę pali wbijanych kafarem ograniczono do minimum - będzie to kilka sztuk, niezbędnych przy zejściach na plażę. Do obudowania opaski wykorzystamy kamień narzutowy o wadze od 300 do 600 kilogramów - dodaje Justyna Bławat, kierownik robót.

/ Urząd Morski w Gdyni / Materiały prasowe

Wartość prac to około 7 mln zł.