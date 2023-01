Sąd Rejonowy w Wejherowie, na wniosek prokuratury, zastosował trzymiesięczny areszt dla obojga rodziców uduszonej dziewczynki z Wejherowa (woj. pomorskie). We wtorek rodzice usłyszeli zarzuty. Ojciec będzie odpowiadał za zabójstwo. Matka za znęcanie się nad córką.

Areszt dla rodziców uduszonej dziewczynki z Wejherowa / Adam Warżawa / PAP

Sąd Rejonowy w Wejherowie, na wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował trzymiesięczny areszt dla obojga rodziców - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.



We wtorek przed południem rodzice rocznej dziewczynki, której ciało znaleźli w niedzielę wezwani do mieszkania w Wejherowie ratownicy medyczni, zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.



29-latka usłyszała wówczas zarzuty znęcania się nad dzieckiem nieporadnym z uwagi na wiek.



Ponadto, prokurator ocenił, że kobieta w zamiarze ułatwienia ojcu dziecka popełnienie czynu zabronionego, wbrew prawnemu obowiązkowi zagwarantowania opieki i bezpieczeństwa zaniechała działania i nie podejmowała żadnych reakcji chroniących dziecko, dopuszczając do fizycznego znęcania się nad nim przez mężczyznę.



41-latkowi prokurator zarzucił popełnienie dwóch czynów: zabójstwa dziecka w zamiarze bezpośrednim oraz fizycznego znęcania się nad nim.

Rodzice przyznali się do znęcania

W trakcie przesłuchania podejrzani przyznali się do czynu znęcania się na dzieckiem. Mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa.



Przestępstwo znęcania się nad pokrzywdzonym nieporadnym z uwagi na wiek zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Natomiast przestępstwo zabójstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.



We wtorek, po przeprowadzonej sekcji zwłok dziewczynki, przekazano wstępną opinię biegłego, z której wynikało, że przyczyną zgonu dziecka było gwałtowne uduszenie.