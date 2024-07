W ostatni weekend ratownicy wypływali 19 razy. Wszystkie akcje całe szczęście zakończyły się pozytywnie lub okazywały się fałszywymi zgłoszeniami. Dziś ruszył sezon na kąpieliskach. Zapytaliśmy ratownika SAR, o czym należy pamiętać wypoczywając nad morzem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś ruszył sezon wakacyjny nad morzem! Ratownicy wrócili na kąpieliska na Pomorzu. W sumie będą strzec ponad sześćdziesięciu miejsc.

Chodźmy na kąpieliska strzeżone, aby korzystać z kąpieli wodnych. Tam jest wykwalifikowana kadra ratowników, która wie, kiedy są warunki bezpieczne do kąpieli - mówił RMF FM rzecznik SAR-u Rafał Goeck. I jak dodaje decydując się na kąpiel na niestrzeżonych kąpieliskach czas zanim ratownicy dotrą do nas może się wydłużyć o kilka minut, które w takich przypadkach mogą być kluczowe.

Jeżeli faktycznie nam by się coś stało na tej niepilnowany części plaży, to zanim ktoś przypłynie czy przybiegnie nam na pomoc, może się to skończyć niestety tragicznie - zaznacza Goeck.

Kolejna ważna kwestia to pilnowanie dzieci na plaży. Bardzo często wspomagamy czy to lokalne WOPR, organizacje ratownictwa wodnego czy policje w poszukiwaniu zaginionych dzieci na plaży. Rodzice często przyjeżdżając nad morze kładą się na kocyku i zapominają o swoich pociechach. Przez co tworzą się naprawdę niebezpieczne, niepotrzebne sytuacje - mówi Goeck.

Kolejna ważna kwestia to apel o nieodpływanie daleko od brzegu. Przykładem może być historia z ostatniego weekendu. Matka z córką wypłynęły na desce typu SUP. Okazało się, że prąd był zbyt silny i przez 1,5 h nie były w stanie samodzielnie wrócić na brzeg. Tu z pomocą ruszyli też strażacy z OSP Karwia.

Kolejna sprawa bardzo ważna, jeżeli korzystamy rekreacyjnie na wodzie z uroków Morza Bałtyckiego to przeważnie jesteśmy w takiej odległości od brzegu, że mamy zasięgu sieci GSM. Miejmy ze sobą telefon w aquapaku. Zainstalowane na telefonie aplikacje na ratunek. Zapiszmy sobie numery ratunkowe czy to do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego czy do centrów koordynacji ratownictwa wodnego. Po zapisaniu tych numerów jeżeli będziemy w sytuacji niebezpiecznej zawsze będziemy w stanie wezwać sobie pomoc - radzi Goeck. Dzięki telefonowi będzie można zawsze określić i podać służbom dokładne dane pozycji geograficznej.

Rafał Goeck przypomina też, żeby zabierać ze sobą wodę, kremy z filtrem i czapkę.

Słońce, które będzie nas ogrzewało może nas podgrzać do takiego stopnia, że wchodząc do zimnej wody, czy też wpadając do zimnej wody - doznamy szoku termicznego, a co za tym idzie może dojść do zatrzymania krążenia. Nasze serduszko może się zatrzymać. W związku z tym dbajmy o siebie, o swoje bezpieczeństwo i także o nasze dzieci, które też należy odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem słońca - radzi rzecznik SAR-u Rafał Goeck.

W zeszłym roku padł absolutny rekord interwencji podjętych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR). W 2023 roku nad Bałtykiem ratownicy Służby brali udział w 444 akcjach.