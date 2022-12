Wojciech Nazar, student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, został najmłodszym doktorem w Polsce. Urodzony w 1999 r. naukowiec obronił rozprawę doktorską, będąc formalnie studentem V roku kierunku lekarskiego.

"Urodzony w 1999 r. Wojciech Nazar jest drugą w historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a piątą w kraju osobą, która uzyskała stopień naukowy doktora przed ukończeniem studiów" - poinformowała w przesłanym komunikacie rzeczniczka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr Joanna Śliwińska.

Zaznaczyła, że dotąd za najmłodszego doktora w Polsce uznawano dra Tomasza Grzywę (rocznik 1998) z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



"Dr Grzywa uzyskał stopień doktora pod koniec V roku studiów, a Wojciech Nazar obronił się na początku V roku studiów" - stwierdziła rzeczniczka w komunikacie.



Dr Wojciech Nazar rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem. Opiekunem pracy "Analiza zmian świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2016-2022 z uwzględnieniem okresu pandemii Covid-19" był kierownik Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Niedoszytko.

Dr Nazar o swoim sukcesie

Młody naukowiec, cytowany w przesłanym komunikacie, ocenił, że uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na tak wczesnym etapie kariery dodaje mu sił do dalszej pracy naukowej.



"Mam nadzieję, że pozwoli mi prowadzić zaawansowane prace badawcze i otworzy nowe możliwości współpracy zarówno międzyuczelnianej w Polsce, jak i międzynarodowej" - podkreślił.



Nazar chciałby skupić się na wdrażaniu algorytmów diagnostycznych i prognostycznych, opierających się na najnowszych osiągnięciach matematycznych, w tym na algorytmach uczenia maszynowego, zwanych też algorytmami sztucznej inteligencji. "Pozwoli to na podejmowanie bardziej spersonalizowanych i trafniejszych decyzji, np. w sprawie wyboru metody leczenia" - zapewnił.



Jego zdaniem przełoży się to na większą skuteczność zastosowanego schematu leczenia.



Prof. Marek Niedoszytko stwierdził, że badania Wojciecha Nazara dotyczą ważnego tematu, jakim są zanieczyszczenie powietrza i problem świadomości społecznej tego tematu w Polsce.



"Należy pamiętać, że problem oddychania zanieczyszczonym powietrzem dotyka każdego z nas. ONZ nazywa zanieczyszczenie powietrza niewidzialnym zabójcą, który przyczynia się do dużej części zgonów z powodu raka płuca, obturacyjnych chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych" - zauważył.



Jego zdaniem dr Wojciech Nazar wykazał się dużą niezależnością i kreatywnością, łącząc wiedzę medyczną z nowoczesnymi metodami statystycznymi i informatycznymi.



"Jego badania wymagały dużej pracowitości i wytrwałości. Ich wyniki opublikował w międzynarodowych czasopismach, a praca doktorska została wyróżniona przez trzech recenzentów" - podkreślił prof. Niedoszytko.





Imponujący dorobek naukowy