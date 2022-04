W czerwcu ruszyć ma odbudowa plaży w Gdyni-Orłowie, zabranej przez sztorm na początku roku. Według Urzędu Morskiego będzie to największa refulacja w historii gdyńskiej dzielnicy. Podobne prace w najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną także w 6 innych miejscach na Wybrzeżu.

Plaża w Gdyni-Orłowie w 2021 roku / Kuba Kaługa / RMF FM

Refulacja to prace polegające między innymi na poszerzaniu plaży, a ich celem jest zabezpieczenie brzegu morskiego. Wydobywany z dna morza piasek transportowany jest na brzeg, tam wyrzucany i odpowiednio rozprowadzany wzdłuż linii brzegowej.

Nie ma śladu po pracach wartych 2,5 mln zł

Ostatnia refulacja w Orłowie została wykonana w 2020 roku. Wtedy szczuplejącą przez lata, wąską jak na trójmiejskie warunki, plażę znacznie powiększono. Na półkilometrowym odcinku, na południe od molo, plaża zyskała nawet kilkadziesiąt metrów szerokości. Niestety po pracach wartych około 2,5 mln złotych nie ma już śladu. Jeszcze w 2020 roku sztorm zniwelował częściowo ich efekt, sztorm z początku tego roku z kolei całkowicie zabrał orłowską plażę.

Jest to jeden z bardziej narażonych rejonów na zniszczenia sztormowe, głównie ze względu na usytuowanie oraz występujące prądy wzdłuż brzegowe.

W roku 2022 planowane jest wykonanie refulacji w ramach jednej z dużych inwestycji prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni - modernizacji układu falochronów Portu Północnego w Gdańsku. Będzie to największa refulacja w historii Orłowa - informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak zaznacza kluczową forma umocnienia brzegu w tym miejscu jest opaska brzegowa, zbudowana z narzutu kamiennego i gabionów, która przeszłą ostatni remont w 2019 roku.

W czerwcu początek i w czerwcu koniec

Prace na plaży w Orłowie ruszyć mają na początku czerwca i plany są takie, by w tym samym miesiącu je zakończyć. Czas ich realizacji będzie jednak zależny od pogody, możliwe więc, że przedłużą się one i będą prowadzone także na początku lipca. Piasek pochodzić ma ze wspomnianej modernizacji falochronów gdańskiego Portu Północnego, a sama refulacja kosztować będzie około 4,5 mln złotych. Będzie to część, wartej blisko 800 mln złotych, finansowanej w 85% ze środków unijnych inwestycji.

Wykonujemy to "przy okazji" prac przy budowie toru wodnego - te prace i tak musiałaby być wykonane, aby do portu mogły wchodzić większe statki. Niewykorzystanie piasku nadającego się do wbudowania w brzeg morski byłoby marnotrawstwem - podkreśla Magdalena Kierzkowska.

Dla samego Orłowa planowane prace są dobrą wiadomością. Choć Urząd Morski od początku zapowiadał odbudowę plaży, to nie był znany termin tych prac, z ten jest oczywiście ważny ze względu na sezon turystyczny. Orłowo to jedno z najbardziej urokliwych miejsc na naszym wybrzeżu, chętnie odwiedzane przez turystów.

Cytat Refulacja orłowskiej plaży jest ważna nie tylko ze względu na ochronę brzegu. Szerokie, piaszczyste plaże przyciągają turystów, którzy mogą korzystać z ich uroków, dlatego jako radny dzielnicy cieszę się że zostanie ona poszerzona jeszcze przed sezonem. Niestety, jest to trochę syzyfowa praca, która musi być powtarzana niemal każdego roku, ze względu na obserwowany wzrost poziomu morza i częstsze wezbrania sztormowe. Z tym związane są oczywiście spore koszty, które jednak musimy ponosić, by chronić brzeg i przyciągać turystów do Gdyni - mówi RMF FM Dawid Biernacik, radny gdyńskiej dzielnicy Orłowo.

Jakie jeszcze prace zostaną wykonane?

W tym roku plaże poszerzone mają zostać także na kilku innych odcinkach. W kwietniu przeprowadzone mają zostać prace w Kuźnicy, a w połowie czerwca w Jastrzębiej Górze.

Z kolei w połowie sierpnia przeprowadzona ma zostać refulacja plaż w Ostrowie oraz Karwieńskich Błotach. Kolejne plaże poszerzone mają zostać w Gdańsku - w Brzeźnie oraz na Westerplatte. Możliwy termin to - jak informuje Urząd Morski - czas od połowy sierpnia do grudnia.

Takie są wstępne założenia związane z harmonogramem prac. Najwięcej zależy od pogody. Termin prac są od niej zależne, siłą rzeczy więc mogą zostać zmienione.