Odbudowa plaży w Orłowie, która została zniszczona na początku roku przez sztormy, rozpocznie się w czerwcu - poinformował Urząd Morski w Gdyni. W przyszłości planowana jest również budowa progów podwodnych, które mają zmniejszyć siłę, z jaką fale uderzają o brzeg.

/ Shutterstock

Odbudowa zniszczonej przez sztormy plaży w Orłowie rozpocznie się w czerwcu i - jak przekazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska - nie jest wykluczone, że jeśli zdarzy się niekorzystna pogoda, prace mogą zahaczyć również o kilka dni lipca.

Do odbudowania mamy kilometrowy fragment plaży, od orłowskiego molo do Sceny Letniej Teatru Miejskiego. Zapewne będzie tak, że na czas zasilania plaży, dany jej fragment będzie zamknięty. Robimy to w porozumieniu z Urzędem Miasta i zaczniemy od fragmentu plaży, gdzie ustawiona jest scena teatralna - tłumaczy z kolei zastępca dyrektora UM w Gdyni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska.

Do prac, które mają na celu poszerzanie oraz ochronę plaży orłowskiej zostanie wykorzystany piasek pochodzący z dna Bałtyku, z realizowanego, od kilku miesięcy przez UM w Gdyni, pogłębiania toru podejściowego wewnętrznego w Porcie Północnym (część projektu modernizacji układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku)

Będziemy mieli do dyspozycji ponad 2 mln m3 piasku, nadającego się do wbudowania w brzeg morski, z czego ok. 250 tys. m3 planujemy odłożyć właśnie w Orłowie. Będzie to największa refulacja w historii Orłowa - tłumaczy rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Działania Urzędu Morskiego w Gdyni w celu poszerzenia orłowskiej plaży są skutkiem niszczycielskich sztormów, które przeszły przez północną część Polski na przełomie stycznia i lutego tego roku.