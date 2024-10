Erasums Days to tydzień, gdy w całej Unii Europejskiej promowany jest program Erasmus+, głównie kojarzony z wymianami uczniów i studentów. "To przede wszystkim fantastyczna okazja do poznawania rówieśników z całej Europy oraz wymiany doświadczeń, które są nieocenione w dzisiejszym globalnym świecie" – mówi Dorota Suchacz, dyrektor II LO w Gdańsku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Celem wyjazdów w ramach projektu jest nie tylko nauka i współpraca międzynarodowa, ale również przełamywanie barier językowych i kulturowych. Poznałem dużo osób z innych krajów, mogłem zobaczyć ich punkt widzenia. Na pewno się różniliśmy. Nie spodziewałem się, że aż tak będziemy mieli różne poglądy. Mimo wszystko jesteśmy z Europy, prawda? Jednak okazuje się, że te różnice kulturowe są znaczące - mówi jeden z uczniów II LO w Gdańsku, który wziął udział w Erasmusie. Porozumieliśmy się w języku angielskim i nauczyliśmy się improwizować w tym języku, bo naszym celem wyjazdu było stworzenie przedstawienia teatralnego. Zwiedziliśmy sobie piękną Teneryfę. Druga sprawa to są relacje międzyludzkie. Dalej mamy kontakt z osobami z Hiszpanii, co mi się wydaje jest dobrym fundamentem - dodaje inna uczestniczka projektu. Jak mówi RMF FM Dorota Suchacz, dyrektor II LO w Gdańsku, Erasmus+ to nie tylko wymiana edukacyjna, ale i okno na świat. Program pozwala uczniom na określenie własnych celów życiowych, inspiruje do dalszej edukacji i kariery, często poza granicami kraju. Mamy za sobą projekty ekologiczne. Planujemy projekt związany z wellbeeing, czyli z tym, czego nam wszystkim potrzeba. Wraz z uczniami napisaliśmy też książkę związaną z historią Hanzy. Bardzo prężnie się rozwijamy, piszemy drugą część tej książki - bardzo szeroki wachlarz tematyczny - mówi Beata Popek, nauczycielka z II LO w Gdańsku, zaznaczając, że Erasmus+ to nie tylko wymiany. Erasmus Days stały się corocznym wydarzeniem. Od ich inauguracji w 2017 r. koncentrują się na pokazywaniu korzyści płynących z edukacji, szkoleń, mobilności oraz współpracy europejskiej. Zobacz również: ​"Zielona szkoła" dla dzieci z Jeleniej Góry po powodzi

