W ciężarówce, która przewróciła się we wtorek po południu na obwodnicy Trójmiasta, znaleziono narkotyki - dowiedział się reporter RMF FM. Wstępne badanie kierowcy wykazało, że znajduje się pod wpływem środków odurzających. Droga w kierunku Gdańska była zablokowana.

Zablokowana obwodnica Trójmiasta / KM PSP Gdynia / PAP

Policjanci zatrzymali kierowcę, który spowodował wypadek na obwodnicy Trójmiasta - ustalił reporter RMF FM. Ciężarówka przewoziła cement.

Mężczyzna został przebadany na zawartość środków odurzających w organizmie. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że jest pod wpływem narkotyków. Ponadto w jego pojeździe policjanci znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające - dowiedział się nasz dziennikarz.

Wieczorem służby czasowo odblokowały obwodnicę Trójmiasta w kierunku Gdańska. Ciężarówka, która po południu wywróciła się na jezdnię i blokowała drogę, została ustawiona na kołach - podał dyżurny GDDKiA.

Służby przywróciły ruch na wszystkich pasach w kierunku Łodzi. Na miejsce jedzie holownik. Ciężarówka zajmuje część pobocza.

Przewrócona ciężarówka na obwodnicy Trójmiasta / KM PSP Gdynia / PAP

Do wypadku doszło około godziny 16:30 na obwodnicy Trójmiasta na wysokości węzła Chwarzno w kierunku Gdańska. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu tego zdarzenia wynika, że 39-letni kierujący pojazdem marki Scania wraz z naczepą najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, przez co doprowadził do wywrócenia się pojazdu, blokując trzy pasy ruchu - dwa w kierunku Gdańska i jeden w kierunku Gdyni - poinformował Piotr Pawłowski z pomorskiej policji.

Kierowca ciężarówki został przetransportowany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego - dodał funkcjonariusz.

Zablokowany był ruch w kierunku Gdańska pomiędzy Chwarznem a Wielkim Kackiem. Jednym pasem można było jechać w kierunku Chylonii, bo ciężarówka przebiła bariery. Wielki korek powstał na estakadzie Kwiatkowskiego.