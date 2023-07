​Za kilka dni nowo otwarty SOR w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie przyjmie pierwszych pacjentów. Po rozbudowie, Szpitalny Oddział Ratunkowy powiększył się dwukrotnie, o prawie 600 metrów kwadratowych. Dla pacjentów przygotowano 20 łóżek, zamiast dotychczasowych dziewięciu.

Nowy SOR w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie / Magdalena Grajnert / RMF FM

Do budynku, w którym mieścił się oddział ratunkowy Szpitala Czerniakowskiego, dobudowano dwie nowe części: parterową od strony ul. Stępińskiej oraz trzykondygnacyjną, od strony ul. Górskiej.

W wyniku rozbudowy łączna powierzchnia użytkowa SOR zwiększyła się dwukrotnie - o niemal 600 m kw. Pozwoliło to również na podwojenie liczby łóżek dla pacjentów z 9 do 20 stanowisk. Z miejskiego budżetu przeznaczyliśmy również 6 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i aparatury oraz wyposażenia oddziału - zaznacza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy, która odpowiada m.in. za miejską politykę zdrowotną.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia SOR, m.in. rejestracja i poczekalnie, gabinety badań, a także sale - obserwacyjna, resuscytacyjno-zabiegowa oraz wstępnej intensywnej terapii. W ramach inwestycji wymienione zostały m.in. posadzki, okna i drzwi.

W nowej części od strony ul. Górskiej na kondygnacji podziemnej mieszczą się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Piętro zostało przeznaczone na potrzeby administracyjne.

Od strony podwórka zlokalizowano osobny wjazd dla karetek oraz wejście dla pieszych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Po generalnej modernizacji podjazdu zapewnia on możliwość dotarcia pod budynek dwóch karetek jednocześnie. Niezależne wejście główne dla pieszych, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się od strony ul. Górskiej.

Jak podkreśla dr Paweł Obermeyer, prezes Szpitala Czerniakowskiego, w czasie trwania inwestycji SOR działał nieprzerwanie, w innej części placówki.

Wkrótce przenosimy oddział ratunkowy do zmodernizowanego budynku. W celu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów, m.in ostrych dyżurów, robimy to etapami. Ale już w przyszłym tygodniu zacznie docelowo działać w wyremontowanej części szpitala - mówił prezes.