24. edycja Gdynia Sailing Days potrwa cztery tygodnie. Impreza rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, a zakończy w niedzielę 30 lipca. W programie tego żeglarskiego festiwalu znajdą się regaty rangi mistrzostw świata i Europy.

Gdynia Sailing Days 2018 / Adam Warżawa / PAP

Na początku Gdynia Sailing Days zaplanowano mistrzostwa Europy juniorów w klasach 420 i 470, natomiast 12 lipca rozpoczną się młodzieżowe mistrzostwa Europy w klasie ILCA 6, która podobne jak klasa 470 jest konkurencją olimpijską. Z kolei w ostatnim tygodniu na Zatoce Gdańskiej rozegrane zostaną mistrzostwa świata w klasie Latający Holender, w której żeglarze dziewięć razy rywalizowali o olimpijskie laury - od 1960 roku w Rzymie do 1992 w Barcelonie.

W programie GSD znalazły się także zawody Pucharu Europy w klasie 29er, mistrzostwa Polski juniorów w sprincie w klasie iQFoil, morskie mistrzostwa Polski załóg wieloosobowych. Zawodnicy rywalizować również będą w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej.

Ponadto ścigać się mają katamarany i jachty kabinowe, odbędą się także mistrzostwa Polski juniorów młodszych w klasie O'pen Skiff oraz regaty najmłodszych żeglarzy w klasie Optimist - Kinder Joy of moving Puchar Trenerów.

Jedną z imprez towarzyszących GSD będzie zaplanowana w dniach 27-30 lipca w Marinie Yacht Park największa w Polsce wystawa jachtów, katamaranów i łodzi motorowych na wodzie Polboat Yachting Festival. Nie zabraknie premier i wyjątkowych modeli łódek, będzie też można zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami wykorzystywanymi w branży jachtowej.

Ponadto na plaży w Gdyni Śródmieściu stanie specjalna strefa na dzieci Kinder Joy of moving z wieloma atrakcjami.

Regaty GSD, które są jednymi z najważniejszych żeglarskich wydarzeń na Bałtyku, organizowane są nieprzerwanie od 2000 roku.

Zapraszamy do Gdyni. To chyba jedyna okazja, aby zapoznać się w jednym miejscu i czasie z tym, co żeglarstwo ma do zaoferowania, dzieciom, młodzieży, dorosłym w każdym wieku oraz całym rodzinom. Żeglarstwo to nie tylko sport, to też rekreacja, bliskość natury i przede wszystkim styl życia, który może być piękną przygodą. Gdynia Sailing Days to święto nie tylko żeglarskiej społeczności, ale też okazja do promocji żeglarstwa - powiedział prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.