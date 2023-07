​Niespełna 30-letni Hiszpan Luis Fernández, wicekról strzelców poprzedniego sezonu 1. ligi w barwach Wisły Kraków, został piłkarzem również występującej na zapleczu ekstraklasy Lechii Gdańsk. To drugi zawodnik pozyskany w przerwie letniej przez gdański klub.

Luis Fernandez w barwach Wisły Kraków / Maciej Kulczyński / PAP

Luis Fernández występował w Wiśle Kraków od lutego 2022 roku, kiedy "Biała Gwiazda" rywalizowała jeszcze w ekstraklasie. Po spadku Hiszpan został w Krakowie i w następnym sezonie zdobył na boiskach 1. ligi 20 bramek, co dało mu tytuł wicekróla rozgrywek, oraz zanotował 12 asyst.

Jego zespół nie zdołał jednak wywalczyć awansu - w pierwszej rundzie baraży przegrała u siebie 1:4 z Puszczą Niepołomice. Kontrakt Hiszpana nie został też przedłużony.

"To wielkie osiągnięcie, że Luis zgodził się dołączyć do Lechii. Jego przybycie pokazuje jakie są nasze ambicje - jako, że zamierzamy stworzyć na nowo ambitną drużynę, która pozwoli nam wrócić do ekstraklasy tak szybko, jak to możliwe. Jestem bardzo wdzięczny Luisowi, że zaakceptował to wyzwanie oraz rolę lidera naszej drużyny" - powiedział na klubowej stronie prezes Lechii Szwajcar Paolo Urfer.