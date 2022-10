Zakaz wchodzenia do wody w poniedziałek na plażach morskich od Gdańska Westerplatte do Gdyni Babie Doły wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ma to związek z planowanymi kolejnymi detonacjami niewybuchów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że do użytkowników sieci telefonii komórkowych z terenu Gdańska, Gdyni i Sopotu wysłano smsy ostrzegające przed zaplanowanymi na jutro detonacjami niewybuchów. Uwaga! 10.10 w godz. 8-16 neutralizacja niewybuchu. Zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich na odcinku: Babie Doły - Gdańsk Westerplatte. Śledź komunikaty - brzmi treść wiadomości. 5 niewybuchów do detonacji Neutralizacja znalezionych na dnie Zatoki Gdańskiej niewybuchów z okresu II wojny światowej trwa od kilku dni. Do detonacji łącznie jest 5 obiektów. Ich waga to w sumie blisko 3,5 tony, z czego aż 2 tony to waga materiałów wybuchowych. Scenariusz - jeśli tylko pogoda nie pokrzyżuje planów - jest w każdym dniu bardzo podobny. Każdy z obiektów ma być najpierw unoszony na niewielką wysokość nad dno, później wyholowywany 6 km w głąb Zatoki Gdańskiej i ponownie opuszczany na dno. Później podpływają do niego nurkowie-minerzy, sprawdzają, a następnie podkładają ładunki wybuchowe. Detonacja jest aktywowana drogą radiową. Poprzedza to jeszcze tak zwana procedura odstraszania ssaków morskich i innych zwierząt. To wytyczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zobacz również: Detonacje na Zatoce Gdańskiej. W piątek i poniedziałek najefektowniejsze

Neutralizacja niewybuchów. Od jutra w Gdyni

​Kilkudziesięciu policjantów pilnowało plaż. Niepotrzebnie