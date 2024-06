Do gdańskich policjantów zgłosiła się kobieta, której pies w czwartek pogryzł 9-letnią dziewczynkę. Właścicielka czworonoga chwilę później uciekła. Nagrały to kamery monitoringu. Policja próbowała ją namierzyć.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na policję w Gdańsku zgłosiła się kobieta, której pies rasy podobnej do pitbulla bądź amstaffa w czwartek po południu pogryzł 9-letnie dziecko. Doszło do tego podczas spaceru, kiedy kobieta wyprowadzała swojego pupila. Potem uciekła, co zarejestrowały kamery monitoringu.

Policja próbowała ją namierzyć, przekazała, jak była ubrana i opublikowała film z jej ucieczką.

Apelowała o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety, poszukiwanej do sprawy nieumyślnego uszkodzenia ciała 9-letniej dziewczynki.

Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski dowiedział się, że piątek po 17:00 kobieta sama zgłosiła się na policję.

Funkcjonariusze niewiele o niej mówią. Przekazali, że ma 28 lat i prowadzone są z nią czynności procesowe.