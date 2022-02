IMGW wydało ostrzeżenia o sztormie, silnym wietrze w pasie nadmorskim i przekroczeniu stanów ostrzegawczych wód Bałtyku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku oraz prognozowanym silnym wiatrem z sektora zachodniego na Wybrzeżu Wschodnim przewiduje się wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych" - alarmuje IMGW.



Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia obwiązuje na wybrzeżu wschodnim i morskich wodach wewnętrznych. Obowiązuje od środy od godz. 18 do piątku do godz. 12.



IMGW ostrzega także o silnym wietrze. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 45 km/h, w porywach do 100 km/h a w pasie nadmorskim bardzo silnego o średniej prędkości około 55 km/h, w porywach do 110 km/h, z zachodu. Możliwa burza" - informuje w komunikacie IMGW.



Drugi stopień ostrzeżenia meteorologicznego obowiązuje do czwartku do godz. 16:30.



Urząd Miasta Gdańska w komunikacie powołując się na Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni poinformowało o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Według prognoz wiatr z kierunków zachodnich ma wiać z prędkością 6, 7, w porywach 8, na północy do 9 w skali Beauforta.