Silny wiatr unieruchomił koleje linowe w Beskidach. Ich właściciele zakomunikowali, że stanęły m.in. gondole na Szyndzielnię w Bielsku-Białej i Halę Skrzyczeńską w Szczyrku, a także kanapy na Skrzyczne w Szczyrku i Czantorię w Ustroniu.

Zdj. ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Czwartkowa pogoda pokrzyżowała plany narciarzom. Nieczynne do odwołania są koleje i wyciągi w ośrodkach Szczyrk Mountain Resort oraz Skrzyczne. Nieczynny jest też Beskid Sport Arena w Szczyrku, gdzie przerwę w działaniu wywołały drzewa powalone przez wiatr na trasę narciarską. Ośrodek nie wykluczył jednak, że wieczorem będzie można tam już zjeżdżać.

Szczyrkowska informacja turystyczna podała, że czynne są mniejsze ośrodki, m.in. na Białym Krzyżu, wyciągi Krasnal i Bananowy oraz Kaimówka.

Nieczynna jest kolej gondolowa na Szyndzielnię i kanapa na Dębowiec w Bielsku-Białej. Działa natomiast kolej linowo-terenowa na Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

IMGW - Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu. Obowiązuje ono do godz. 23. w czwartek na obszarze całego województwa śląskiego. Średnia prędkość wiatr ma sięgać 45 km na godz. W porywach może osiągać do 100 km na godz., a miejscami do 115 km na godz. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek stopniowo będą słabły.