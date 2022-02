​Uspokaja się sytuacja pogodowa nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obniżył stopnie obowiązujących ostrzeżeń. Wciąż jednak można spodziewać się silniejszego wiatru niemal w całym kraju, a w szczególności na południu oraz w Zachodniopomorskiem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W środę wieczorem i w czwartek przez cały dzień przez Polskę przechodził niż Dudley. Wszyscy w kraju borykali się z silnym wiatrem, opadami, a nawet burzami. Strażacy interweniowali kilka tysięcy razy. Trzy osoby zginęły.

Jak podaje IMGW, sytuacja powoli się jednak uspokaja. Obecnie w żadnym miejscu w kraju nie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują jeszcze w powiatach nad morzem w Zachodniopomorskiem. Według IMGW silniejszy wiatr będzie tam przynajmniej do północy.

Drugi stopień ostrzeżeń obowiązuje także na południu Polski. Najszybciej sytuacja ma się uspokoić w powiatach śląskich, bo IMGW wydało ostrzeżenia do godziny 23. W Małopolsce i w Świętokrzyskiem będą obowiązywały do północy, a na Dolnym Śląsku - do 1 w nocy. Silny wiatr będzie na Opolszczyźnie oraz na Podkarpaciu co najmniej do 2 w nocy.

Drugi stopień oznacza, że wiatr będzie osiągał prędkość w porywach do 95 km/h.

W pozostałej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Do rana powieje na Pomorzu, Kujawsko-Pomorskiem, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Łódzkiem i Wielkopolsce. Jeszcze dziś ma być z kolei spokojniej w południowych powiatach Zachodniopomorskiego oraz na Ziemi Lubuskiej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że wiatr będzie w porywach osiągał prędkość 75 km/h.