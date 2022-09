Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce otrzymała tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom. To docenienie tego, co samorząd zrobił do tej pory, włączając młodych w różne działania.

Wręczenie tytułu Gdynia - Miasto Przyjazne Dzieciom / gdynia.pl /

Pięć lat temu Gdynia przystąpiła do programu i realizowała działania przewidziane w programie UNICEF.

To długotrwały proces. Wszystkie wyzwania udało się Gdyni spełnić i grono ekspertów, którzy przeanalizowali cały proces, zaangażowanie Gdyni we wszystkie te elementy i ich praktyczną realizację przyznało miastu tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom - poinformowała Renata Bem, zastępca dyrektora generalnego UNICEF Polska.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podkreślił, że "myślenie podmiotowe o najmłodszym pokoleniu i włączanie go do różnych działań, to po prostu słuchanie głosu młodego pokolenia".

Ten tytuł to nagroda za całość naszych działań. W wielu sferach patrzymy na miasto z perspektywy dzieci. To dobrze działająca Młodzieżowa Rada Miasta, to budżet obywatelski, w którym głosują dzieci, a nawet mogą zgłaszać projekty do realizacji - wylicza Beata Nawrocka, koordynatorka programu Gdynia Rodzinna.

Miasto Przyjazne Dzieciom to tytuł, który wiąże się ze szczególnym zobowiązaniem. Certyfikat jest przyznawany przez UNICEF Polska na dwa lata. Miasto będzie musiało udowodnić, że wciąż na ten tytuł zasługuje i wdrażać kolejne elementy polityki rodzinnej, by przejść kolejną certyfikację.