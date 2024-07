Gdynia, Gdańsk, Rzeszów, Katowice, Warszawa i Wrocław znalazły się w rankingu najszczęśliwszych miast na świecie brytyjskiego Institute for Quality Life.

Gdynia / shutterstock / Shutterstock

Sześć polskich miast trafiło do zestawienia Happy City Index #2024 londyńskiego Institute for Quality of Life. W rankingu najszczęśliwszych miast na świecie znalazły się Gdynia, Gdańsk, Rzeszów, Katowice, Warszawa i Wrocław.



Najwyżej, bo na 97. pozycji, uplasowała się Gdynia. Polskie srebro, czyli 120. miejsce całej listy zajął Gdańsk. Rzeszów trafił na 147. pozycję w rankingu.