W poniedziałek Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wprowadził zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 i 12. Zapewniono, że rozkład na tych liniach zmieni się wyłącznie w dni powszednie.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformował, że od poniedziałku wprowadzone zostały niewielkie zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych. Wskazano, że zmniejszone zostanie ryzyko opóźnień, szczególnie na linii 3.



"Wyeliminowane zostaną przerwy rzędu 10-14 minut między kolejnymi kursami na odcinku Strzyża PKM - Oliwa, przed godz. 9:30. Kursy do tej godziny będą realizowane co około 4-6 minut" - podała rzeczniczka ZTM Dagmara Szajda.



Na linii nr 2 kursy z Jelitkowa o godz. 8:01 i 8:21 zostały przyspieszone o dwie minuty. "W ten sposób zapewnione zostaną bardziej równomierne odjazdy, koordynowane z linią 8 na odcinku między przystankami Zaspa 02 - Mickiewicza 02". Kursy będą wykonywane w odstępach 8-9 minut, zamiast dotychczasowych 6-11 minut" - informuje przedstawicielka ZTM.



Na linii nr 3 wybrane kursy w kierunku Łostowic zostały opóźnione o 2 minuty. Natomiast na linii 5, ze względu na przesunięcie kursów linii 11, aby uniknąć odjazdów o tej samej porze większość kursów z Oliwy w godzinach szczytów opóźnionych została o 2 minuty.

"W godz. od około 9 do 14 większość kursów z Oliwy przyspieszonych będzie o minutę" - podała Szajda.



Zmieni się również rozkład jazdy linii 6. "Kursy z Łostowic Świętokrzyskiej o godz. 7.43, 8.03 i 8.23 (do Jelitkowa) zostały skrócone do przystanku Strzyża PKM 03. Natomiast kursy o godz. 7.53 i 8.33 (do Strzyży PKM) zostały wydłużone do Jelitkowa" - wymieniała.

Podała, że nie będą realizowane kursy o godz. 9.12 na trasie Jelitkowo 02 - Strzyża PKM 02 oraz o godz. 13.18 ze Strzyży PKM 01 do Jelitkowa 02. Zapewniła, że wzrośnie liczba kursów linii 12 na pełnej trasie Ujeścisko - Zaspa - Ujeścisko.





Zmieniły się też rozkłady jazdy na liniach 8, 10, 11 i 12. Nowy rozkład jest dostępny m.in. na stronie www.ztm.gda.pl