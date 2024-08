Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce apelują, by każdy, kto ma możliwość i predyspozycje do bycia dawcą zgłosił się do najbliższego, stałego lub mobilnego punktu poboru krwi. Tak jest też w Gdańsku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Apele o oddawanie krwi powtarzają się latem każdego roku. To właśnie okres wakacyjny jest dla centrów krwiodawstwa szczególny - zgłasza się mniej dawców i jest większe zapotrzebowanie na krew.

Mamy lato, więc to jest wyzwanie. Komunikujemy naszym dawcom, że potrzebujemy krwi. Potrzeba około dwustu jednostek koncentratu krwinek czerwonych do wydania do szpitali, to jest takie średnie dziennie wydanie - mówi Anna Jaźwińska dyrektor d.s. medycznych - konsultant wojewódzki w dziedzinie transfuzjologii klinicznej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku można sprawdzić stan zapotrzebowania na określone grupy krwi.

TUTAJ znajdziemy aktualizowany stan krwi na Pomorzu>>>



Obecnie brakuje krwi większości grup - apel o oddawanie dotyczy obecnie każdej z nich poza BRhD+.

Wszyscy dawcy są mile widziani, jednak biorąc pod uwagę centra w całej Polsce, to zawsze dawcy grup minusowych - jest to tylko około 15 procent naszej populacji, tej krwi potrzebna najwięcej. W szczególności dawcy z grupy zero minus, bo krwinki czerwone tej grupy podaje się pacjentom w zagrożeniu życia, np. w sytuacji wypadku - tłumaczy Anna Jaźwińska.



Dawcą krwi lub jej składników może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg, która przejdzie pozytywnie krótkie badanie lekarskie.

Oddanie krwi nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, na dzień przed pobraniem zrezygnować z palenia papierosów i picia alkoholu, zjeść lekki posiłek z rana.

Wystarczy zgłosić się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w województwie lub do mobilnego punktu.