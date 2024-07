W nocy ruszyła modernizacja przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i al. Żołnierzy Wyklętych. Konieczne jest wstrzymanie ruchu tramwajowego.

Do 10 sierpnia tramwaje nie będą jeździć pomiędzy zajezdnią koło pętli Strzyża PKM do Opery Bałtyckiej. Na tym blisko 4-kilometrowym i kluczowym odcinku jeździć z dużą częstotliwością mają autobusy zastępcze.

Głównym celem modernizacji przejazdów przez torowisko jest wymiana nawierzchni. Dotychczasowe gumowe płyty przejazdowe zastąpione żelbetowymi prefabrykowanymi płytami torowymi. To elementy trwałe, stabilne i odporne na odkształcenia, co jest szczególnie ważne w lokalizacji o wysokim natężeniu ruchu - zaznacza Patryk Rosiński, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Przez remont konieczne będzie też zamknięcie poszczególnych części skrzyżowania. Do 2 sierpnia zamknięty będzie przejazd przez torowisko w kierunku Zaspy i wyłączone z ruchu będą pasy do jazdy prosto oraz do skrętu w lewo z al. Żołnierzy Wyklętych w kierunku Zaspy i Oliwy.

Do tego objazd zamkniętej części skrzyżowania będzie odbywać się z wykorzystaniem nawrotki na wysokości ul. De Gaulle’a. Z obecnych trzech pasów al. Grunwaldzkiej służących do jazdy na wprost na czas robót od skrzyżowania z al. Żołnierzy Wyklętych skrajny lewy pas przeznaczony zostanie jako pas do zawracania.

Od 3 do 10 sierpnia skrzyżowanie będzie zamknięte w kierunku obwodnicy Trójmiasta, dalej - autostrady A1 i lotniska. Wyłączone będą pasy do skrętu w lewo z al. Grunwaldzkiej w kierunku Niedźwiednika i pas do skrętu w lewo w kierunku centrum oraz do jazdy na wprost do al. Żołnierzy Wyklętych z wiaduktu w ciągu ul. Kościuszki. Czynne pozostaną wyłącznie pasy do skrętu w prawo w kierunku Oliwy.

