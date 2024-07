Cztery nowe autobusy napędzane wodorem wyjadą na ulice Gdańska. Kolejne sześć pojazdów ma pojawić się w gdańskiej flocie do 12 września - informuje biuro prasowe miasta.

Autobus na wodór / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Historyczny moment dla miasta

Na ulice Gdańska wyjadą cztery nowe NesoBusy napędzane zielonym wodorem. Kolejne sześć tego typu pojazdów ma zostać dostarczonych do 12 września.



Pierwsze kursy autobusów napędzanych zielonym wodorem odbędą się w poniedziałek. Autobusy pojawią się na czterech liniach: z południa Gdańska na plaże na Wyspie Sobieszewskiej, Westerplatte, Brzeźnie i Jelitkowie. Z przejazdów pasażerowie będą mogli skorzystać bezpłatnie.





Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła, że jest to "historyczny moment dla miasta". "(...) Prezentujemy 4 nowe autobusy napędzane zielonym wodorem. Ponad 2 lata temu powiedzieliśmy, że nie chcemy więcej w naszej flocie nowych autobusów które będą wysokoemisyjne, dlatego też konsekwentnie naszą flotę autobusową zmieniamy" - powiedziała.

Najbardziej ekologiczne autobusy

NesoBusy są produkowane w Świdniku przez Grupę Polsat Plus. "Zasilane zielonym wodorem są najbardziej ekologicznymi autobusami dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Zielony wodór otrzymywany jest przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych" - przekazali.



Katarzyna Piec, członek zarządu PAK PCE - Polski Autobus Wodorowy, wyjaśniła, że samochód wodorowy jeździ na wodę. "Jest to pojazd elektryczny, ale z małą elektrownią na pokładzie. Łączymy tlen z wodorem i wytwarza się energia potrzebna do napędzenia auta osobowego czy autobusu" - powiedziała.