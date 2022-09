Będą zmiany w funkcjonowaniu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. To reakcja urzędników na kłopoty, które pojawiły się w ostatnich dniach. Podróżni nie mieścili się w pociągach, w szczycie komunikacyjnym przepełnione składy odjeżdżały już z początkowych stacji a na kolejnych pasażerowie nie mogli się już do nich dostać.

/ Fot. Aleksander Olszak /

Problemy wystąpiły tuż po wakacjach. Pasażerów wyraźnie przybyło, między innymi dlatego, że część z nich wróciła do pracy, a uczniowie rozpoczęli zajęcia w szkołach.

Z zaniepokojeniem i ubolewaniem stwierdzam, że początek września zaskoczył przewoźników kolejowych. Mimo że Samorząd Województwa z dużym wyprzedzeniem przypomniał im, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wzrosną, jak co roku, potoki pasażerów, spółka PKP SKM nie zwiększyła pojemności pojazdów, które wyjechały na tory w godzinach szczytu. A przypomnę, że to właśnie przewoźnik zobowiązany jest zapewnić tabor dostosowany pojemnością do liczby pasażerów - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa.

Z analizy, którą przeprowadził Urząd Marszałkowski wynika, że zbyt małe składy PKP SKM doprowadziły do sytuacji, w której część pasażerów nie mieściła się w pociągach. Do przepełniania miało dojść też w pociągach POLREGIO.

Teraz pasażerów na linii Pomorskiej Kolei Metropolitarnej wozi dwóch przewoźników: PKP SKM i POLREGIO. Urząd wezwał obu z nich do natychmiastowego wzmocnienia taboru.

Dzisiaj większe składy należące do Szybkiej Kolei Miejskiej wyjechały na tory metropolii. Taki sam ruch wykonała już dwa dni temu spółka POLREGIO.

Dodatkowe składy

Uruchomione zostały także dodatkowe pociągi. Chodzi o sześć połączeń w godzinach szczytu, które mają odciążyć najbardziej zatłoczone kursy.

Lista nowych połączeń:

Gdynia Główna 6.00 - Żukowo Wschodnie 6.29

Żukowo Wschodnie 6.55 - Gdynia Główna 7.73. Pociąg ten będzie na stacji Żukowo Wschodnie skomunikowany ze składem relacji Kościerzyna - Gdańsk Wrzeszcz.

Gdynia Główna 15.04 - Żukowo Wschodnie 15.32. Skład będzie skomunikowany na stacji Gdańsk Osowa z pociągiem ze stacji Gdańsk Wrzeszcz.

Żukowo Wschodnie 15.39 - Gdynia Główna 16.07

Gdynia Główna 16.35 - Żukowo Wschodnie 17.14. Skład będzie skomunikowany na stacji Gdańsk Osowa z pociągiem ze stacji Gdańsk Wrzeszcz.

Żukowo Wschodnie 18.13 - Gdynia Główna 18.41

autor: Stanisław Pawłowski