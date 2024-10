Utrudnienia dla kierowców na obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy Chwarznem a Wielkim Kackiem na drodze w stronę Gdańska na boku leży ciężarówka. Ruch w kierunku Gdańska jest zablokowany.

Zablokowana obwodnica Trójmiasta / KW PSP Gdańsk /

Do szpitala trafił 39-letni kierowca ciężarówki z naczepą, która wywróciła się na obwodnicy Trójmiasta - informuje reporter RMF FM. Ciężarówka przewoziła cement.

Zablokowany całkowicie jest ruch w kierunku Gdańska pomiędzy Chwarznem a Wielkim Kackiem. Jednym pasem można jechać w kierunku Chylonii, bo ciężarówka przebiła bariery.

Policjanci z Gdyni pracują na miejscu zdarzenia, do którego doszło około godziny 16:30 na obwodnicy Trójmiasta na wysokości węzła Chwarzno w kierunku Gdańska. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu tego zdarzenia wynika, że 39-letni kierujący pojazdem marki Scania wraz z naczepą najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem przez co doprowadził do wywrócenia się pojazdu blokując trzy pasy ruchu, dwa w kierunku Gdańska i jeden w kierunku Gdyni. Kierowca ciężarówki został przetransportowany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego - powiedziała RMF FM mł. asp. Ewa Kurowska, oficer prasowa KMP w Gdyni.

Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej dwie godziny, ale niewykluczone, że podnoszenie i usuwanie auta z drogi zajmie więcej czasu.

Wielki korek powstał na estakadzie Kwiatkowskiego. Od leśnego odcinka do najbliższego zjazdu jest 5 km - pokonanie go może zająć ponad godzinę.