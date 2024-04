​"A może nad morze?" - to zaproszenie od gdańskiego schroniska "Promyk" na spotkanie z psami na plaży. To okazja dla zwierząt, które na co dzień są w klatkach na poznanie nowych dźwięków, widoków, zapachów....a także zachęta do ich adopcji.

/ Schronisko "Promyk" / Chcemy pokazać te zwierzęta poza warunkami schroniskowymi, że potrafią się zachować i że warto adoptować takie zwierzę ze schroniska- mówił Grzegorz Zalewski, pracownik schroniska w rozmowie z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Wyjście poza schronisko to dla podopiecznych placówki możliwość eksploracji - poznania nowych zapachów, dźwięków, widoków, przestrzeni. Pracownicy schroniska, mają także okazję sprawdzić, jak radzą sobie zwierzęta w innych warunkach niż w schroniskowych klatkach.

Start spaceru w niedzielę o godz. 10:30 na "Parkingu Molo Brzeźno" przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór. Stamtąd wszyscy chętni ruszą promenadą w kierunku molo w Brzeźnie i na plażę. Schronisko "Promyk" zachęca, żeby na spacer zabrać też swojego czworonoga. Zobacz również: Nocne prace serwisowe w tunelu pod Martwą Wisłą

Wiosenny weekend nad morzem - jak zaplanować czas?

Zarzut zabójstwa dla Rafała Z. Jest podejrzany o zbrodnię w Jagatowie RMF 24