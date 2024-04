W zakładzie piekarniczym w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do wycieku amoniaku. Dziesięć osób skarżyło się na złe samopoczucie, dwie z nich trafiły do szpitala. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża.

Zgłoszenie o wycieku dotarło do służb o 6:55.



W zakładzie doszło do wycieku około kilograma amoniaku z instalacji technologicznej. W tej strefie znajdowało się około 100 pracowników, którzy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce - przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski.



Zaznaczył, że na miejscu, w pierwszej fazie akcji, działało dziewięć zastępów Straży Pożarnej. Wyciek został szybko zatrzymany, zakręcono zawór. Jednak pewna ilość dostała się do powietrza, choć stężenie nie było duże - dodał.



Strażacy za pomocą wentylatorów przewietrzyli pomieszczenia i monitorowali skład powietrza.

Zgłaszały się osoby, które uskarżały się na złe samopoczucie. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który przebadał 10 osób. Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala w celu dalszych badań - powiedział kpt. Plagowski. Były w stanie stabilnym, przytomne, trzeba było sprawdzić tylko pogorszenie samopoczucia - dodał Plagowski.

Wyciek już został zneutralizowany.