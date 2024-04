Do Komisariatu w Zambrowie (woj. podlaskie) zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że jest gotowy i chce odbyć karę. Miał ze sobą nawet spakowaną torbę. Okazało się, że 42-latek jest poszukiwany za przestępstwa narkotykowe. W zakładzie karnym spędzi 3 miesiące.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zambrowskiej komendy zgłosił się 42-latek, który powiedział dyżurnemu, że jest poszukiwany. Mężczyzna oświadczył, że ma odbyć karę i jest już gotowy na to, by jechać do zakładu karnego.

Po sprawdzeniu okazało się, że rzeczywiście 42-latek poszukiwany był od października 2023 roku przez warszawski sąd za posiadanie narkotyków. Mężczyzna przygotował się do pobytu w zamknięciu, bo miał ze sobą spakowaną torbę.

42-latek tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 3 miesięcy.