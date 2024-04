To nie lada gratka dla miłośników kina! - podkreślają paryscy komentatorzy. Dużą popularnością cieszy się zorganizowana w gmachu Francuskiej Filmoteki w Paryżu wystawa "Sztuka Jamesa Camerona", na której eksponowanych jest ponad 300 szkiców, rysunków i malowideł sławnego hollywoodzkiego reżysera. Są też rekwizyty z jego kultowych filmów.

/ Marek Gładysz / RMF FM

Na wystawie - oprócz rysunków i malowideł Jamesa Camerona - można zobaczyć też m.in. kostiumy, maski, makiety robotów oraz fragmenty scenografii. Większość eksponatów związana jest z tak kultowymi filmami jak "Terminator", "Obcy - decydujące starcie", "Otchlań", "Titanic", czy "Avatar".

Są jednak również rysunki i malowidła wykonane przez Camerona w młodości - co sugeruje, że ten sławny hollywoodzki reżyser był od początku artystą, którego interesowały różne rodzaje sztuki.

James Cameron doprowadził do rewolucji w sztuce filmowej. Widać to na wystawie - tlumaczy korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi 28-letni paryżanin Mathieu. To piękna ekspozycja. Jest tu jednocześnie dużo elementów technologicznych jak i po prostu sztuki - dodaje 32-letni Thomas.

Głośna ekspozycja "Sztuka Jamesa Camerona" trwać będzie we Francuskiej Filmotece w Paryżu do 5 stycznia 2025 roku.