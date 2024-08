6-latka wpadła do Wisły. Dziewczynka podtopiła się i konieczne było pilne przewiezienie jej do szpitala, w którym - jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski - wciąż przebywa. Dziecko było pod opieką 33-letniego ojca i 36-letniej matki. Oboje byli nietrzeźwi. Do zdarzenia doszło w gminie Cedry Wielkie w Pomorskiem.

Zdj. ilustracyjne / Doni291107 / Shutterstock Narażenie na ryzyko utraty życia i zdrowia osoby, nad którą powinno się sprawować opiekę - taki zarzut usłyszeli rodzice 6-letniej dziewczynki, która wpadła do Wisły w gminie Cedry Wielkie w powiecie gdańskim. Do zdarzenia doszło 3 sierpnia po godzinie 21. Jak poinformowali mundurowi z Pruszcza Gdańskiego rodzice byli z dziewczynką nad rzeką, gdy nagle 6-latka wpadła do wody. Ojciec wydobył ją i rodzice wezwali pomoc. Ponieważ nie potrafili dokładnie określić, gdzie się znajdują, postanowili wyjechać w stronę zabudowań, gdzie dotarła policja oraz pogotowie. Dziewczynka trafiła do szpitala. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski ustalił, że dziewczynka podtopiła się i nadal przebywa pod opieką lekarzy. Podczas interwencji policjanci wyczuli natomiast od 33-letniego ojca oraz 36-letniej matki zapach alkoholu. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna ma w organizmie prawie promil alkoholu, natomiast jego żona - ponad promil. Rodzice dziewczynki usłyszeli zarzuty narażenia na ryzyko utraty życia i zdrowia osoby, nad którą powinno się sprawować opiekę, za co grozi do 5 lat więzienia. Ojciec odpowie dodatkowo za kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata pozbawienia wolności. Rodzice pozostają pod policyjnym dozorem. / KPP w Pruszczu Gdańskim / Policja