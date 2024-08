„Falerystyka Legionów Polskich 1914-1918” - to nowa wystawa, którą można oglądać od wtorku w Pawilonie Józefa Czapskiego, oddziale Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja jest prezentowana z okazji przypadającej w 2024 roku 110. rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Można na niej zobaczyć m.in. żołnierskie godła, patriotyczne odznaki towarzyszące strzelcom w przełomowym momencie naszej historii czy obrazy i portrety tworzone przez artystów legionistów.

„Falerystyka Legionów Polskich 1914–1918” / MNK, fot. Anna Olchawska / Materiały prasowe

Nowa wystawa MNK czynna od 6 sierpnia przedstawia biżuterię patriotyczną, szable, elementy umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia żołnierza polskiego, godła, odznaki pamiątkowe brygad, pułków i legionowych szkół wojskowych z okresu I wojny światowej.

Unikalnym zabytkiem w prezentowanej kolekcji jest „Krzyż Rokitniański” z wygrawerowanym nr 1, nadany pośmiertnie rtm. Zbigniewowi Dunin-Wąsowiczowi, bohaterskiemu dowódcy szarży pod Rokitną 13 czerwca 1915 roku. Prawdziwą gratką natomiast - zachowany mundur Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na wystawie można też zobaczyć wybór prac z kolekcji sztuki legionowej – obrazy i portrety tworzone przez artystów legionistów oraz zachowane projekty graficzne odznak.

Wystawa „Falerystyka Legionów Polskich 1914–1918” / MNK, fot. Anna Olchawska / Materiały prasowe

/ Orzeł Strzelecki, Karol Czaplicki, Czesław Jarnuszkiewicz, 1913, Muzeum Narodowe w Krakowie / Materiały prasowe

Wystawę można odwiedzać w MNK Czapscy przy ul. Piłsudskiego 12 we wtorki od godz. 10.00 do 18.00, a także w pozostałe dni tygodnia (oprócz poniedziałków) od godz. 10.00 do 16.00. Ekspozycja jest prezentowana od 6 sierpnia do 19 stycznia przyszłego roku.