​Zakończono przebudowę Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera. Po raz pierwszy cztery nowe trybuny zostaną udostępnione kibicom 1 października podczas meczu, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się z Lechią Gdańsk.

Przebudowany stadion w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera objęła nie tylko rozbudowę obiektu. W ramach inwestycji powstało też Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży. Rozpoczęte w marcu 2019 roku prace nie przeszkodziły w rozgrywaniu meczów na głównej płycie boiska.

Cieszę się, że udało się nie wyłączając możliwości grania, poszczególne elementy tego obiektu oddawać do użytkowania. To ogromny sukces, mimo pandemii, różnych trudności, udało się to w realnych kosztach zrealizować - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Stadion składa się z czterech trybun. Dotychczas posiadał trzy, jedna z nich została dobudowana podczas realizacji inwestycji, przez co obiekt ma charakter zamknięty.

Trybuna północna to tzw. trybuna VIP, tworzy ją pięciokondygnacyjny budynek, w którym znajdują się pomieszczenia piłkarzy m.in. szatnie, siłownia, odnowa biologiczna. Mieści się tam też część administracyjna z biurami klubu, zaplecze z pomieszczeniami dla mediów, centrum zarządzania i dowodzenia obiektem podczas organizacji imprez masowych.

Dla nas, dla Pogoni Szczecin, dla kibiców w Szczecinie to chyba najważniejszy czas w historii albowiem doczekaliśmy się stadionu, na który bardzo czekaliśmy. Obiekt to nie tylko stadion, ale również Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży. To miejsce, którego nam zazdrości cała piłkarska Polska - powiedział prezes Zarządu Klubu Pogoń Szczecin SA Jarosław Mroczek.

Mecz, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się z Lechią Gdańsk, zostanie poprzedzony ceremonią otwarcia. Dla najmłodszych zaplanowano m.in. festyn, który rozpocznie się już na kilka godzin przed meczem (na terenie kompleksu stadionowego, wejście od strony ul. Witkiewicza). W uroczystym otwarciu przebudowanego stadionu weźmie udział wielu zasłużonych piłkarzy Pogoni.

Stadion po przebudowie ma 21 165 miejsc siedzących. Koszt inwestycji to ponad 363 mln zł.